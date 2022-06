Cancro – Stagione 2022: come beneficiare dell’energia di questo mese con il tuo oroscopo in ascesa | tarocchi gratis | Oroscopo di oggi – tdex | VIU

Dal 21 giugno il sole si è messo sul segno cancro; Una stagione piena di energia e che ci invita a connetterci con le nostre intuizioni, emozioni, radici e tutto ciò che consideriamo famiglia.

cancro È un segno e governato dall’elemento acqua la luna, che li rende emotivi, comprensivi e sensibili. Anche le persone di questo segno cercano cure e attenzioni.

Anche se stiamo iniziando una nuova stagione che include l’energia del Cancro, questo non riguarda solo le persone sotto questo segno, l’energia nell’atmosfera regolare il tempo astrologico per il mese, E porta con sé cose buone per tutti, indipendentemente dal segno della luna o del sole.

Per sfruttare al meglio la stagione, oltre a “essere un Cancro” o meno, può essere interessante vedere quali informazioni porta questa proposta del mese zodiacale a ciascun segno e ascendente.

Ariete

Attivamente, è un buon momento per valutare la rete di supporto e può anche essere un’opportunità per prendere una decisione importante. Per quanto riguarda l’ascendente sotto questo segno zodiacale, si attiva la base emotiva. Approfitta della ricerca di punti di incontro e di dare spazio alle emozioni e alla nostalgia.

il Toro

La stagione del cancro si concentra sui legami tra fratelli e coetanei e potrebbe essere un buon momento per provare a ricollegare quelle relazioni. Il momento perfetto per prendere le cose in modo più flessibile e cambiare prospettiva su un argomento che è emerso inaspettatamente. Per Taurus Ascendant, questa stagione può aiutare a diffondere la consapevolezza delle questioni delicate che devono essere trasmesse e trasmesse.

Gemelli

La stagione del cancro enfatizza ciò che è apprezzato, sia in termini simbolici, fisici e/o emotivi. Quanto a salire sotto questo segno, potrebbe essere una questione finanziaria, e potrebbe anche essere un buon momento per prendere una decisione a livello economico.

cancro

Questa stagione offre molta energia disponibile per connettersi con la propria sensibilità in un modo rinnovato. Include anche la motivazione per un nuovo inizio, e in questo senso è l’ideale per gettare il seme per i nuovi progetti a venire. Per i crescenti tassi di cancro, è un’opportunità per migliorare l’attuale situazione familiare, accettare le differenze e onorare il dono della cura.

Leo

La stagione del cancro porta energia di chiusura, poiché prepara la Terra nel piano inconscio del prossimo nuovo ciclo solare il mese successivo. Qualcosa di simile all’ascensione accade in Leone. Un’occasione per il sole per illuminare quelle cose che sono pronte ad evaporare e fuori circolazione.

Vergine

La stagione del cancro attiva il lato più connesso e sociale della Vergine. È tempo di valutare la fitta rete di sostegno, sia familiare che scelta per affinità. Per l’Ascendente in Vergine, il Sole in Cancro attiva l’area del tema natale associata a gruppi, congregazioni e progetti imminenti. Può essere una buona occasione per pensare a nuovi progetti.

Fata

La stagione del cancro può portare una forte domanda interna e/o esterna perché, potentemente, è un momento di equilibrio e valutazione. La stessa cosa accade all’ascendente in Bilancia: si attiva l’area del tema natale associata alla professione e al lavoro, e questo mette alla prova la capacità di risolvere e sintetizzare. Un’occasione per imparare a dire di no.

Lo scorpione

La stagione del cancro è come l’energia dell’acqua. È un buon momento per chiederti cosa ti fa sentire debole, e cosa e come vuoi prenderti cura di te stesso e lasciarti prendere cura di te (e con chi). Potrebbero apparire viaggi inaspettati o organizzati. È anche un momento prezioso per fare spazio alla preoccupazione del significato e della direzione vitali.

Sagittario

La stagione del cancro mette in evidenza i problemi del subconscio che devono emergere ed elaborare. Il frullato del cancro può aiutarti a portare una prospettiva sensibile ed emotiva. L’area del grafico natale associata all’intimità e al subconscio, viene attivata con energia emotiva. Questo può portare a domande sui confini tra ciò che è suo e ciò che è estraneo.

Capricorno

La stagione del cancro si concentra su temi relazionali: coniugi, alleanze e partner. Può essere il momento perfetto per avere una conversazione onesta per vedere come funziona la relazione. Qualcuno può anche comparire: si tratta di accendere l’antenna.

acquario

Questa stagione è perfetta per rivedere l’organizzazione quotidiana; Ad esempio, ripensare il tempo trascorso fuori e dentro casa e valutare se è necessario cambiare e prendere nuove decisioni organizzative e di routine. È un buon momento per provare le alternative nella gestione del tempo e vedere se non vale la pena ridistribuire te stesso e diversificare in altre aree. Lo stesso per l’ascendente in Acquario.

Pesci

La stagione del cancro ricorda la sua qualità delicata e familiare. in termini attivi, Porta un forte desiderio di amicizia, di circondarsi di passione e amore e di trascorrere del tempo a casa.