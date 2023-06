Candidato iscritto all’UNT per mantenere lo spazio alle primarie

Il vicepresidente di Un Nuevo Tiempo (UNT), Luis Emilio Rondón, ha annunciato questo sabato che il cittadino Jose Hernandez (che afferma di essere un membro di quell’organizzazione politica) è stato registrato come candidato per le primarie del 22 ottobre in ordine. Per “conservare” lo spazio della tettoia ed eventualmente poter cambiare il richiedente.

Rondon ha sottolineato che l’intenzione di “preservare lo spazio” è dovuta al fatto che, secondo il partito, il Comitato nazionale delle primarie ha concesso solo 15 giorni per registrare i partecipanti. A suo avviso, non era sufficiente discutere e nominare un candidato.

Per questo hanno deciso di iscrivere qualcuno e approfittare del periodo di sostituzione del candidato; che termina il 23 luglio. Hanno cioè un mese di tempo per pensare e discutere “gli elementi necessari affinché la nostra proposta entri in vigore e si concretizzi”.

Luis Emilio Rondón ha espresso che, nonostante la registrazione di un candidato, non sarà al di fuori dell’unità e non assumerà direttamente un candidato al di fuori delle primarie perché crede nel processo e in presenza di una persona misurata con il presidente Nicolás Maduro in le elezioni del 2024.

Ha sottolineato che “la politica è dialogo” ed è punto di incontro di tante cose. In questo senso non ha voluto dire se ne nominerà uno in seguito o ne sosterrà un’altra, ma saranno in costante contatto con tutti gli altri partiti.

Ritiene che il cittadino Jose Hernandez soddisfi i requisiti affinché il primario possa presentare domanda. Allo stesso modo, ritiene che ci siano alcuni "fallimenti" nel processo, come la mancata assistenza tecnica da parte del Consiglio elettorale nazionale e che sia necessario conoscere alcuni altri aspetti, come l'ubicazione dei seggi elettorali nelle primarie. Da parte sua, José Hernández, il presunto militante dell'UCF, ha confermato di svolgere il lavoro di un seguace del partito e di essere impegnato per la democrazia. Ha anche espresso l'intenzione di continuare ad attuare le procedure in modo che le primarie siano trasparenti per il cittadino.

Fonte: MundoUR