Candidato pubblicitario e contenuto del marchio per i Joya Awards

insieme a “tavola per 3“, progetto sviluppato per la divisione europea della multinazionale americana del settore agricolo

StollerConsulente per le comunicazioni gruppoex Rafforza il suo impegno per i contenuti audiovisivi, di intrattenimento e di marcaproponendo un’iniziativa capace di coniugare l’immaginazione con una serie di pezzi di sensibilizzazione incentrati sull’evidenziazione delle carenze alimentari a breve termine che, secondo le Nazioni Unite, ci attendono.

Così, il cortometraggio “Table for 3”, che è persino riuscito a posizionarsi come Candidato ai Joya Awards 2023Immerge lo spettatore in una situazione molto specifica e specifica per fargli pensare a un problema globale. Nella storia, cinque amici prenotano un tavolo in un ristorante esclusivo solo per scoprire al loro arrivo che il locale offre loro solo un tavolo per tre, quindi due di loro devono rimanere senza cena. Un evento inaspettato metterà alla prova l’amicizia e le relazioni tra di loro.

Il widget ha un modello composto da Baku TussE il Louis ZahraE il Nerea GarmendiaE il guerrieri nachoE il Luigi Mottola S Alessandra Masangkai. Sono loro i veri eroi di un cortometraggio che sfrutta le reazioni dei suoi personaggi per creare un vero murale sociale. Un’immagine delle difficoltà che gli esseri umani di solito incontrano quando superano insieme qualsiasi problema correlato.

In soli 4 mesi, “Programma per 3” accumula un totale di 50 selezioni in festival nazionali e internazionali Dove, inoltre, ha già vinto 6 premi, come Miglior Sceneggiatura al Festival Humans 2022, Miglior Cortometraggio al Festival ImagenArte di Santaella, Miglior Regista a Curts de Moscatell, Miglior Cortometraggio Umoristico al Festival Calzada de Calatrava o Premio del Pubblico al Festival di Calahorra o Premio Miglior Commedia all’Astorga Film Festival.

Al suddetto cortometraggio vieni ad unirti Incontri informativi sotto forma di tavole rotonde Dove vari specialisti in aree come il cambiamento climatico, l’uso efficiente delle risorse e l’agricoltura mostrano la loro visione della carenza di cibo prevista dalle Nazioni Unite.