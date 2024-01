Cane di marzapane muore dopo aver viaggiato dal Messico all'Italia – Mexico News

Lui Cane “marzapane”.Conosciuto da migliaia di netizen per aver raccontato il suo viaggio dal Messico all'Italia, il suo proprietario ha annunciato sul suo account Instagram di essere morto questa mattina.

La pubblicazione mostra la foto di un cucciolo di nome “Marzapane” abbracciato dal suo proprietario, insieme a un messaggio di addio per il suo amato cane.

Chi è il cane di marzapane?

“Marzapane” è diventato famoso dopo che una pagina Facebook ha condiviso la storia Viaggio caotico Nel 2019, il cane ha dovuto affrontare un lungo volo con il suo padrone, in viaggio verso l’Europa.

Dopo pochi giorni il post è diventato una tendenza e “Masaban” ha rapidamente guadagnato follower su varie piattaforme social.

Finora il conto im_mazapan Si aggiunge a Instagram 76mila followerMentre su TikTok, il cucciolo ha più di 171mila follower e continua a crescere. 7 milioni opzioni

All'inizio della giornata, il proprietario di “Masaban” ha trasmesso un video sul suo account Instagram in cui informava i suoi follower sulle condizioni del cane ricoverato dal veterinario per problemi di salute.

I follower di Marzapane mostrano la loro tristezza sui social network

Oggi a mezzogiorno il proprietario di “Masapan” ha condiviso la triste notizia della morte del cane con i suoi sostenitori.

“L’amore della mia vita se n’è andato questa mattina tra canti di tigri selvagge, abbracci e promesse di incontrarsi nell’aldilà. Ci vediamo sempre, amore del mio amore.” ha condiviso l'account Instagram.

Le reazioni alla morte del cane sono state immediate e migliaia di utenti hanno commentato il post con messaggi di cordoglio e di immediate dimissioni per il proprietario di Marzapane.

“Il marzapane non è morto, si è annoiato ed è andato in giro per l'universo! Ci mancherai così tanto!, ha commentato l'utente daya_basti.

I follower di Marzapane hanno condiviso le loro sensazioni dopo aver ricevuto la notizia, perché grazie al racconto del viaggio hanno la sensazione di conoscere il cagnolino da sempre.

Anche le società dedite alla protezione e alla cura degli animali si sono unite fornendo un messaggio motivante ai seguaci dei cani. 'marzapane'.

