Canela Media conclude la serie A del valore di 32 milioni di dollari; Il servizio di streaming di Latam accelera

CITTÀ DEL MESSICO – Canela Media, la società dietro la piattaforma di streaming supportata dalla pubblicità Canela TV, si prepara ad espandersi in nuovi mercati, rafforzando le sue capacità di fronte a piattaforme editoriali, come Vix di TelevisaUnivision, rivolte agli spagnoli.

La media company, fondata dalla messicana Isabel Rafferty, Ha raccolto 32 milioni di dollari in un round di investimenti successivo, guidato da Acew Capital e Angeles Investors.

con questo giro Canela Media aggiunge $ 35 milioni di capitale raccolto attraverso i round di capitalemenzionato in una dichiarazione.

“Stiamo riprendendo gli occhi che la trasmissione televisiva ha perso in un intero ecosistema on-demand e questo è molto interessante per l’industria pubblicitaria”, ha affermato Rafferty, CEO di Canela Media.

Il mercato delle trasmissioni pubblicitarie, noto come AVOD, è stato un modello di business scadente per gli spagnoli e con un potenziale di $ 3000 e $ 4.000 milioni, secondo le previsioni dei dirigenti del Grupo Televisa.

Il gigante dei media di lingua spagnola ha recentemente unito la sua attività di contenuti con Univision per creare TelevisaUnivision.migliorando le sue capacità di sviluppare prodotti come Vix, una piattaforma di streaming che opera secondo gli schemi AVOD e SVOD, quest’ultimo basato su abbonamenti, come Netflix o Disney + do.

“Fondamentalmente, il mercato AVOD non esiste, quindi lo stiamo creando”, ha affermato Alfonso de Angoeteia, co-CEO di Grupo Televisa, in una conferenza con analisti e investitori nel luglio 2021.

Lanciato nel 2020, Canela TV è uno dei primi servizi AVOD focalizzati su lAtenoameroposso per. Aggiungi oltre 10 milioni di download negli Stati Uniti nel 201 Avviato in Messico, dove contava sei milioni di utenti, ha visto di recente il suo ingresso nel mercato colombiano.

Le risorse ottenute nel Gruppo A consentiranno a Canela di rafforzare la propria presenza in Messico e Colombia. Oltre ad accelerare il suo accesso ai nuovi mercati ispanici.

Canela lo utilizzerà anche per sviluppare prodotti e creare nuovi programmi originali per Canela TV e Canela Music, che operano solo negli Stati Uniti.

Link Ventures, TEGNA Ventures e Samsung NEXT Al primo round hanno partecipato anche gli investitori esistenti BBG Ventures, Mighty Capital, Reinventure Capital, Portafolio’s Rising America Fund, Alumni Ventures, Powerhouse Capital e BMO.

Potrebbe interessarti: