Canelo Alvarez vs David Benavidez: chi fermerà la lotta

miglior sterlina per sterlina oggi, Saulo cannella AlvarezDeve ancora fissare la data e il concorrente con cui tornerà sul ring per mostrare le sue abilità di pugile e campione unificato a 168 libbre. Nonostante ci siano nomi diversi, non c’è una presentazione concreta.

David Benavides La proposta più controversa era quella di mettere all’angolo cannella Alvarez, perché nonostante il pugile messicano-americano abbia mostrato interesse a gareggiare contro l’uomo di Guadalajara, squadra Caneloo Rifiuta la proposta. Benavidez recentemente promosso, Sansone Lekovichha rivelato chi avrebbe impedito la lotta e con quali pretesti hanno “protetto” Saul Alvarez.

In un’intervista al podcast suono di boxe L’attore David Benavidez ha condiviso la sua opinione su Team cannella Alvarez. Indicò Eddie Reynosocoach Alvarez, come il principale colpevole in quanto l’offerta al nativo dell’Arizona, gli Stati Uniti, non si è concretizzata.

Ha spiegato che il miglior allenatore del WBC (World Boxing Council) 2021 Proteggere cannella Alvarez Competere BenavideSebbene non abbia menzionato le ragioni per cui Edison Omar per queste misure, Lekovic ha mostrato il suo disaccordo con il rifiuto che viveva in una parte di Tapatío.

“La differenza è nel suo angolo e soprattutto nel suo allenatore. Eddy Reynoso vuole proteggerlo molto da questa lotta, vuole stare molto attento”.

D’altro canto Metti in chiaro che Saul non è il problema nei negoziatiha anche accennato al potenziale interesse che il campione di 168 libbre avrebbe dovuto competere contro il pugile di 25 anni, ma la massima cura di squadra Caneloo Trattative ostacolate. Nonostante abbia ricevuto una grossa somma di denaro, Eddie Reynoso è stato responsabile del rifiuto dei negoziati per sponsorizzare il suo studente e la sua migliore star.

Di solito non ne parlo mai cannella Perché sento che non abbiamo avuto la possibilità di combattere, ma ora è il momento e penso che cannella Nessuno ha paura di combattere‘, è stato condannato il promotore David Benavidez.

