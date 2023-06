Canelo è così sexy che è in Italia per la Milano Fashion Week

Campione messicano Saul “El Canelo” Alvareze sua moglie Fernanda Gomez Erano presenti come ospiti speciali Settimana della Moda di Milano, hanno occupato le prime file sulla passerella dell’azienda italiana Dolce & Gabbana. Il pugile, che mantiene uno stretto rapporto con il brand, ha indossato un abito della nuova collezione primavera-estate 2024, mentre Fernanda ha sbalordito in un mini abito di seta oro.

in presenza di Cannella L’evento fashion è dovuto a precedenti collaborazioni tra i due Il pugile e il marchio. dolce e Gabbana Era incaricato di disegnare quel look Álvarez usato nella sua lotta contro Giovanni Ryder Lo scorso maggio. La coppia ha condiviso i posti in prima fila con il famoso rapper e attore Mitragliatrice Kellycon cui apparentemente hanno una stretta amicizia.

Fernando Ha documentato ogni momento della sua permanenza Milano Attraverso il suo account Instagram, condivide i video dei punti di riferimento storici della città e dei punti salienti della passerella, nonché le sue conversazioni dietro le quinte con i designer. Domenico Dolce e Stefano Cabana.

Collezione dolce e Gabbana Il nome dato nell’evento Roma E per portare rispetto impero romano, ridefinendo le sue radici culturali. I disegni sono caratterizzati dal loro stile urbano, giovanile e sicuro, abbigliamento monocromatico e stampare i dettagli Monete romane Evidenzia le immagini registrate Grandi imperatori.

