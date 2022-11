Canne d’Argentina: un concorso per studenti alla conquista dello spazio | I satelliti sono stati lanciati da un centro spaziale a Cordoba

Cieli limpidi e forte entusiasmo hanno fornito la cornice alle squadre vincitrici di Cansat Argentina per lanciare satelliti progettati e costruiti da studenti di tutto il paese. Cinque gruppi di studenti di Córdoba, Formosa, Misiones e della Città Autonoma di Buenos Aires si sono trasferiti al Centro Spaziale Teofilo Tabanera di proprietà della Commissione Nazionale per le Attività Spaziali (CONAE) a Valda del Canete, alla periferia della provincia di Córdoba. Sotto la guida di specialisti del Conae e della National Technological University, hanno rimosso i manufatti tanto piccoli quanto intricati (devono essere più piccoli di una custodia) e quindi hanno interrotto il loro primo esperimento cosmico.

Hanno condotto vari test e misurazioni: alcuni hanno lanciato la loro missione con un obiettivo Valutazione delle variabili atmosferiche, come temperatura, pressione e concentrazione di anidride carbonica, mentre altri sono stati in grado di esaminare aspetti aggiuntivi come l’inquinamento atmosferico e studiare varie influenze ambientali.. A sua volta, il Ministro della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione ha affermato: Daniel FilmusHa sottolineato che “il Paese che vuole avere un progetto spaziale, e questo lo rispecchia in un piano a lungo termine come il 2030, realizza questo settore e lo considera strategico”. Quindi completare:L’Argentina è uno dei paesi leader nella regione e uno dei dieci paesi al mondo che fanno parte di questo club selezionato. Ha il potenziale per sviluppare questo tipo di tecnologia”.

A partire dal 2020, l’Argentina ha riacquistato interesse per lo sviluppo satellitare e spaziale, sulla base del rilancio di linee di business specifiche come Arsat, il consolidamento di Saocom e la rivalutazione del lanciatore Tronador II, che consentirà alla nazione non solo di possedere i propri possedere satelliti ma anche localizzarli nello spazio. “Dal 2015 al 2019, anche tutto ciò che riguardava lo spazio e la tecnologia satellitare è stato messo da parte”, ha affermato il funzionario.

Assolti gli istituti tecnici

Nella Falda del Cañete, a lato della strada, Conae dispone di una grande proprietà dove, appunto, si sono riuniti i vincitori del concorso: studenti delle scuole superiori provenienti da tutto il territorio nazionale. Avevano, a partire da giugno e come parte della sfida, Costruire un carico utile delle dimensioni di una lattina e pianificare di lanciarlo su un razzo, utilizzando hardware e software gratuiti. Al concorso hanno preso parte almeno 850 squadre – per un totale di 4.500 studenti – appartenenti a istituzioni pubbliche e private, che hanno ricevuto formazione da diversi specialisti. La condizione era che i gruppi fossero composti da cinque studenti e un insegnante. Di questo totale, solo 28 sono stati precedentemente selezionati e hanno ricevuto le loro collezioni da Conae.

“Cercare la concorrenza cansat Risvegliare i primi appelli dei giovani, con l’obiettivo di scegliere carriere in questo campo e diventare professionisti idonei in un’area complessa e di competitività sempre più internazionale. Allo stesso tempo, lo è Una rivendicazione delle scuole tecniche che svolgono un ruolo importante nella formazione di ingegneri e ingegneri Chi occuperà posizioni cruciali nella nostra economia”, ha spiegato Vilmus e giustificato l’importanza di un evento come questo.

Cinque progetti hanno superato la fase finale, che è riuscita a lanciare i loro satelliti su un razzo (della società Skytec 1,10 m di altezza e 80 mm di diametro: studenti della scuola tecnica n. 9 “Ingeniero Huergo” di CABA (dal suo sito “Caelus ” progetto); Istituto Tecnico San Jose de Cordoba (con “electroSix”); Istituto Tecnico Salesiano Vilada, sempre a Córdoba (“gVIE”); Scuola di Educazione Tecnica n. 3 a Formosa (“Meraki”); e Scuola Tecnica Distrettuale N. 18 a Misiones (“AD Astra”).

Lo studente del team Kordofan “ElectroSix”, Aprile CarballoLe funzioni del suo satellite, ha detto, sono “fare una statistica di pressione, temperatura, anidride e monossido di carbonio”. Questo risponde a un problema ambientale riscontrato nella sua città natale, Giustiniano Bossi: “È una zona industriale, dove abbiamo una discarica e un impianto di riciclaggio all’aperto, quindi assistiamo spesso a incendi. Per il futuro abbiamo in mente progetti che lavorano per aumentare consapevolezza su ciò che questi fuochi producono per noi.” e le industrie.

per questa parte, Emanuele Durk, dal team di Ad Astra Missions, che la missione nel suo caso era correlata alla dispersione di ioduro d’argento. Ha avvertito: “Questa è una dimostrazione tecnica, perché questo materiale non era accessibile a causa del costo. Tuttavia, siamo stati in grado di disperdere e raccogliere i dati. Siamo felici”. Per quanto riguarda lo iodio d’argento, ha spiegato che il suo compito era quello di impollinare le nuvole per controllare il freddo. Le missioni sono un’area agricola e le nuvole di grandine tendono a distruggere i raccolti, come tabacco e mais. Quello che pensavamo di fare era impollinare le nuvole in modo che piovesse anziché grandinare”, ha identificato lo studente.

“Voglio evidenziare Federalismo profondo. È stato un concorso a cui hanno partecipato studenti e insegnanti di centinaia di scuole in tutto il paese. È meraviglioso soprattutto perché si tratta di bambini che praticano con tutta la loro determinazione e intelligenza ciò che hanno imparato a scuola”, ha osservato Vilmus.

Argentina: parte di un club scelto

Cansat è una competizione internazionale promossa da agenzie spaziali di vari paesi, tra cui la NASA (USA) e l’ESA (Agenzia spaziale europea). Mira a risvegliare gli appelli scientifici e a democratizzare le condizioni di accesso allo spazio. In questo quadro, l’Argentina ha creato un’impressionante storia satellitare; Infatti, È l’unico paese dell’America Latina che ha i propri satelliti di fabbricazione nazionale.

Due tipi di satelliti sono progettati principalmente nelle terre locali: quelli che forniscono servizi di telecomunicazioni e sono associati all’accesso a Internet, alla trasmissione di dati e alle comunicazioni telefoniche (come singhiozzo) e quelli che generano immagini satellitari della Terra e possono essere utili per prevenire le calamità naturali e controllare le colture (come quelle che compongono la flotta saucom). Entrambi i gruppi di satelliti sono un esempio di capacità tecnologiche domestiche. Con questa premessa, affinché il sistema continui ad autoalimentarsi, è necessario che più professionisti si dedichino al luogo. Aziende come Invap e Veng Sono tra le aziende più prospere in questo settore.

Tra gli altri attori in forte espansione in questo campo Il satelliteGuidato dall’argentino Emiliano Cagerman. È una società locale che sviluppa satelliti di piccole dimensioni e si è iscritta mesi fa Accordo con SpaceX, il miliardario Elon MuskLe sue azioni sono aumentate di oltre il 20%. L’accordo consentirà, nei prossimi anni, la crescita della costellazione di satelliti, che servirà per effettuare una rimappatura della Terra. Satellogic diventerà così una delle prime aziende a coprire l’intera superficie del pianeta utilizzando tecnologie ad alta risoluzione e ad alta frequenza.

Un punto culminante dell’azienda, che attualmente gestisce più di 22 satelliti, è che svolge da sola l’intero processo di produzione: costruisce le sue navi, gestisce i suoi satelliti e genera dati di monitoraggio. Guidare tutti gli anelli della catena consente di ridurre i costi e fornire un servizio di alta qualità a un prezzo inferiore. Entro il 2025, la sua flotta potrebbe essere ampliata a 200 satelliti.

