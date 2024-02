Canonizzazione e possibile visita del Papa argentino | L'agenda di Javier Mili in Italia

Da Roma

Il presidente Miley, che parteciperà alla cerimonia di canonizzazione di domenica, è arrivato a Roma questo venerdì da Israele, dove ha avuto incontri con il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu. L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel 2018. Successivamente incontra il presidente italiano Sergio Mattarella e il primo ministro di destra Giorgia Meloni.

Riguardo alla presenza di Miley, Mons. García Cuerva ha detto ai giornalisti: “Oggi il Presidente è il signor Javier Miley, quindi la sua presenza e quella di altri rappresentanti del governo nazionale è importante perché si tratta di un evento importante (la nomina in Argentina). La presenza del presidente della Nazione è preziosa”. Miley con la Chiesa Sui rapporti aggiunge: “Sono buoni. Questo è un governo che è in carica da non più di due mesi. I rapporti sono cordiali, istituzionali e sicuramente possono rafforzarsi dopo questo evento.”

Riguardo al possibile viaggio del Papa in Argentina, dove non è stato da quando è stato eletto 10 anni fa e dove ora dice di volerlo visitare quest'anno, l'arcivescovo ha sottolineato che “questo è ciò che tutti vogliamo”. In questo senso «la gente vuole incontrare il suo Pastore. La gente è ansiosa non solo di vederlo, ma anche di ascoltarlo. Abbiamo bisogno delle tue parole, della tua presenza fisica. Dico sempre che noi argentini non lasciamo che Bergoglio sia Francisco. mettiamolo sempre nei nostri affari interni, nelle nostre discussioni. Ma dobbiamo imparare a riconoscere e valorizzare Francesco come leader mondiale”.

Riguardo ai commenti di Millay sul papa durante la campagna elettorale – lo ha definito “l'uomo malvagio sulla terra” e ha detto che aveva legami con “comunisti assassini” – l'arcivescovo Francisco di Buenos Aires ha sottolineato che “ha dato”. Una grande lezione per noi è stata quando hanno parlato al telefono pochi giorni dopo che Miley era diventata presidente. E poi, Francisco, quando fai una campagna, dici cose irresponsabili, e poi le cose accadono. Mentre il Papa gioca nella “grande serie” (riferendosi al calcio che ama, ndr), è capace di perdono, riconosce l'importanza dei rapporti istituzionali tra gli Stati, dei rapporti istituzionali tra il Presidente e la Chiesa e quindi, con un grande cuore, metti da parte queste domande. “Sta insegnando a noi argentini cosa gesticolare ancora una volta.”