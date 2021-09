Cantlay guida il Tour Championship, che determina la FedEx Cup, dietro a Niemann

L’americano Patrick Cantlay ha mantenuto il suo vantaggio nel Tour Championships di giovedì, che si svolge all’East Lake Golf Club, Da Atlanta (Georgia), ma sotto la pressione dello spagnolo John Ram, che poi lo ha seguito con un colpo solo La giornata non ha fatto bene il cileno Joaquin Niemann che ha firmato +1.

Niemann è firmato con una carta da 72 carte e dovrà salire di livello molto se vorrà essere protagonista. EFE

Cantlay ha passato 67 carte (-3) ed è stato confermato con un -13 complessivo nonostante Ram sia stato il migliore della giornata quando ha finito con 65 (-5) carte e -11.

Cantlay, vincitore del BMW Championship di domenica scorsa che lo ha lasciato in vetta alla classifica della FedEx Cup, ha ricevuto un bonus di ingresso fino a 10 run.

Il campione americano ne ha approfittato prima di spingere Ram e di colpirlo all’ultima buca con un birdie. In tal modo ha terminato il round con 67 colpi (-3), sufficienti per rimanere in vantaggio.

Il nuovo servizio di trasmissione pubblica di intrattenimento e sport della Walt Disney Company è stato lanciato a un costo di abbonamento annuale preferenziale; Arriva anche Combo+, l’offerta commerciale competitiva perpetua che renderà disponibile l’abbonamento a Star+ e Disney+. Iscriviti ora.

Un altro americano, Billy Horschel, ha avuto lo stesso record per Ram (65, -5), che lo ha visto in decima posizione insieme ad altri sei contendenti, tra cui il messicano Abraham Anser (69, -1, più -4 all’ingresso) e il campione in carica . Dustin Johnson (68, -2, più -3 in movimento).

Il terzo posto è stato condiviso dagli americani Harris English e Bryson DeChambeau, entrambi con -8 I calci dopo aver distribuito due scorecard di 66 (-4) e 69 (-1) si sono aggiunti al -4 e -7, che hanno ricevuto per finire rispettivamente settimo e terzo nella classifica finale della FedEx Cup.

Lo spagnolo Sergio Garcia, che domenica scorsa è riuscito a piazzarsi 28° in classifica ed essere tra i primi 30, ha chiuso il percorso con un cartellino firmato di 68 colpi (-2) condividendo il 23° posto con il sudcoreano Jongjae. IO.

Mentre il cileno Joaquin Neiman non ha avuto la sua migliore prestazione di fine round con un record di 72 colpi (+2), lasciandolo al 26° posto, insieme all’americano Stewart Klink, accumulando 71 colpi (+1) dopo che entrambi i golfisti sono entrati in Bonus -1 .

Il vincitore del torneo riceverà un premio in denaro di $ 15 milioni.