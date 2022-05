Canzone vincitrice dell’Eurovision in onore delle madri ucraine

La band ucraina “Kalush Orchestra”, vincitrice della 66a edizione dell’Eurovision, ha diffuso oggi un video con il suo brano “Stefania” registrato in varie parti del loro Paese colpito, tra cui Bucha, nella regione di Kiev e teatro di presunti crimini di guerra da parte di Russia.

Il video, pubblicato su YouTube, inizia con una donna in uniforme che viaggia attraverso il paese in rovina portando una ragazza in cerca di sua madre, tra auto in fiamme, edifici segnati da bombe, punti di accoglienza per i rifugiati e treni che cercano di sistemarla. loro in sicurezza.

Il gruppo esegue la sua canzone negli stessi luoghi, alternando foto ad altre foto molto difficili, alcune delle quali potrebbero essere state girate nella regione di Kiev.