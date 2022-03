Capcom conferma la notizia della prossima generazione di Resident Evil 2, 3 e 7

Sta per arrivare un nuovo aggiornamento per la più famosa saga horror di Capcom per la nuova generazione. riguarda vampiro Le versioni 2, 3 e 7 saranno disponibili quest’anno su Xbox Series X/S, PC e PS5. Annunciate all’inizio di marzo, le nuove versioni dei titoli includeranno diversi miglioramenti nei frame al secondo, nelle opzioni tracciamento dei raggi e audio 3D, tra le altre cose.

Al momento, lo sviluppatore giapponese non ha annunciato quando arriveranno le versioni aggiornate, la cosa buona e ciò che è già stato confermato è che le persone hanno già acquistato le edizioni Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 allo stesso modo. Riceverai l’aggiornamento completamente gratuito, proprio come con i DLC acquistati in precedenza.

Resident Evil verrà aggiornato gratuitamente nella nuova generazione

Lato Xbox Microsoft utilizzerà Smart Delivery per l’aggiornamento, mentre su PC le migliorie verranno apportate tramite gli stessi store dove sono stati acquistati i titoli. Inutile dirlo I progressi in una versione verranno trasferiti alla nuova Inoltre nessun problema.

Resident Evil Village, il titolo del 2021, rimane un bestseller dopo aver superato i 5 milioni di unità vendute a gennaio, anche se il suo predecessore, Resident Evil 7, continua a guidare il franchise con oltre 10 milioni di copie al suo attivo.