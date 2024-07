CapGen Seeds sta espandendo la sua presenza in Europa con una nuova filiale in Italia

In una mossa strategica per rafforzare la propria presenza nel mercato europeo, CapGen Seeds fonda ufficialmente CapGen Seeds Italia, aprendo una nuova filiale nel sud del Paese, in Sicilia. L’iniziativa non solo riafferma l’impegno dell’azienda nei confronti dell’innovazione, ma anche la sua capacità di adattare i suoi prodotti a diversi ambienti agricoli e rafforza la sua posizione nello sviluppo di sementi di alta qualità.

selezione Sicilia Ciò non è casuale. Nota per il suo ricco patrimonio agricolo e le condizioni climatiche favorevoli, la regione offre un ambiente ideale per l’adattamento e lo sviluppo di nuove varietà di sementi. CapGen Seeds Italia avrà a disposizione mezzo ettaro di coltivazioni per monitorare nel dettaglio l’adattamento delle sue varietà al suolo italiano. Quest’area sarà principalmente dedicata allo sviluppo Papaia E pomodoro, due prodotti principali per il mercato italiano. Questo approccio consentirà all’azienda di effettuare screening interni e affinare le sementi che meglio si adattano per garantire la massima qualità e resa agli agricoltori italiani.

“Questa è una grande opportunità sia per CapGen Seeds che per il mercato italiano.“Commenta Antonino Fidone, Sales Manager di CapGen Seeds Italia.”L’apertura di nuove aziende al mercato è sempre un vantaggio per il settore.“

Focus sull’innovazione e l’adattabilità di CapGen Seeds Italia

L’obiettivo principale di CapGen Seeds Italia è quello di rafforzare la varietà che l’azienda ha introdotto negli ultimi anni. Con un team dedicato di specialisti e tecnici, la nuova filiale lavorerà alla fissazione e al miglioramento delle sementi per adattarle al clima e al suolo italiano. Questo processo di miglioramento continuo è essenziale per garantire ciò Gli agricoltori otterranno risultati migliori Possibile.

Raphael Cremates, amministratore delegato di Capgen Seeds, ha commentato:Siamo lieti di aprire la nostra filiale in Italia. Questa espansione non solo rafforzerà la nostra presenza in Europa, ma ci consentirà anche di offrire soluzioni agricole innovative su misura per le esigenze degli agricoltori italiani.“

Nuova ricerca: papaya

CapGen Seeds consolida la sua offerta esistente e introduce nuove attività mirate Papaia. Il progetto mira ad aumentare la resa di questa coltura nelle zone della Sicilia dove viene già prodotta la papaia. La papaya è stata identificata come una coltura ad alto potenziale in Sicilia, grazie al suo clima favorevole. La ricerca e lo sviluppo in questo campo non solo amplieranno il portafoglio di prodotti dell’azienda, ma forniranno anche soluzioni specifiche alle esigenze degli agricoltori locali. Un’agricoltura più sostenibile e redditizia.

La combinazione di tecnologia avanzata, ricerca costante e una profonda comprensione delle esigenze locali consentirà a CapGen Seeds Italia di diventare un punto di riferimento nel settore delle sementi del Paese.“, ha sottolineato Phidon.

Con unApertura della nuova filiale in Sicilia, CapGen Seeds è pronta a fare una differenza significativa nell’agricoltura italiana. L’adattabilità delle varietà e l’impegno nello sviluppo di nuove linee di prodotti come la papaya sottolineano la visione a lungo termine dell’azienda. Gli agricoltori italiani possono aspettarsi miglioramenti significativi nella qualità e nella resa dei loro raccolti grazie alle innovazioni di CapGen Seeds.