Capitanich inizia il suo tour ufficiale in Italia e Bulgaria

Il 18 e 19 maggio il Governatore George Capitanich visiterà il continente europeo, dove terrà incontri ufficiali in Italia e Bulgaria nell’ambito del suo programma di lavoro all’estero.

In quel quadro, Giovedì 19 incontra Papa Francesco I in Vaticano nell’ambito di un evento organizzato da Scholas Ocurrentes. I due precedenti incontri del 2013 e del 2015 – il terzo incontro con la partecipazione di entrambi i funzionari alla cerimonia di inaugurazione del 2021 – saranno il secondo incontro tra il Governatore di Sacco e il Sommo Pontefice.

Inoltre, come parte della tua agenda di lavoro, Capitanich incontrerà l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), lo stampo che gestisce i meccanismi di assistenza tecnica per lo sviluppo delle pianure submarine, con finanziamenti internazionali..

D’altra parte, e con i mercanti italiani, Il Governatore proporrà una strategia di esportazione diretta di girasole. A causa della guerra tra Russia e Ucraina a causa di problemi di approvvigionamento che attraversano il paese.

Un gol prima del suo ritorno in Argentina, Il Governatore si recherà a Sofia, capitale della Bulgaria, dove sarà accolto dalla Vice Presidente Ileana Ayodhya e dal Ministro dell’Economia Cornelia Ninova.Nel corso di un’opportuna visita basata sull’agenda produttiva e sociale di Sacco, sono stati informati dal governo.