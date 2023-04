Capo o capo? – 5 settembre

Ci sono leader e capi. Non è la stessa cosa e non si scrive allo stesso modo.

Ci sono persone con autorità e leadership che sono mentori ed esempi attraverso progetti innati e altri che lo ottengono perché si sono messi in testa, ma ci sono anche quelli che se ne stanno alla larga.

Il mondo ha e ha un numero infinito di modelli. Si può menzionare molto. È necessario citare il Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Fidel Castro…, solo per citarne alcuni.

La storia include anche coloro che pensavano di essere dei onnipotenti e hanno fatto più male che bene, perché hanno abusato del potere.

Mentre scrivo queste righe, mi viene in mente un esempio del movimento sindacale cubano: Lázaro Peña González, il leader della classe operaia. Ho letto con notevole interesse della sua vita e del suo lavoro. Mi ha fatto molto piacere apprendere un atteggiamento che ha ripetuto quando ha visitato le assemblee operaie. Dicono che quando arriva in qualsiasi posizione, prima di tutto andrà in ogni posto e saluterà e parlerà con ogni dipendente. Si preoccupava dei problemi, sia che fossero inerenti ai compiti che ogni persona svolge o ai compiti personali. Quindi parla con i gestori. Questo è esattamente l’atteggiamento pratico di un vero leader!

Penso molto anche a Humberto Miguel Fernández, che per molti anni è stato il leader del Partito Comunista Cubano e primo segretario del Comitato Regionale di Cienfuegos. Dal 1985 al 1992 ho coperto il settore dello zucchero come giornalista per questo giornale 5 de Septiembre e, tra gli infiniti compiti che ha svolto o curato, ha dato la massima priorità alla produzione di canna da zucchero e zucchero, data l’importanza che questo settore è sempre stato una linea nell’economia cubana.

Questa responsabilità che lei ha avuto e che ho svolto con grande piacere professionale mi ha permesso di avvicinarmi a lui, apprezzare la sua intelligenza e ricevere la sua guida e consiglio in alcune occasioni come se fosse mio padre. Con Humberto ho imparato, a proposito dell’uso del giornalismo sulla base del lavoro di partito, che tutto – o quasi tutto, non deve essere assolutamente – di quello che ho dato nel tempo.

Lo ha accompagnato in molte occasioni nelle visite agli allora complessi dell’industria dello zucchero in questa zona. Non siamo mai arrivati ​​prima nell’ufficio del preside. All’inizio siamo andati alle divisioni motorizzate, alle brigate falce, ai posti di assemblea, al centro … Ha ascoltato attentamente ogni affermazione. Non dimentico che in quelle occasioni era vestito semplicemente come un altro operaio. Era un principio che lo accompagnava sempre. Perché un leader deve essere all’altezza di coloro che guida.

È vero che i tempi stanno cambiando. E con questo non voglio dire che quelli che ci dirigono oggi non lo facciano. So che lo fanno, anche se non tutti allo stesso modo. Sono ciò che affermano costantemente: “Sono invischiato”.

Ci sono capi che applicano regolarmente la frase “fai come dico, non come faccio”. Alcuni arrivano in ritardo e non danno spiegazioni e altri scompaiono dalle stazioni così spesso che nessuno sa dove siano o cosa stiano facendo. E come richiedono ai subordinati di essere puntuali e sfruttare al meglio la giornata lavorativa, dalle 8:00 alle 17:00! Come diceva allo stesso tempo mio nonno, fabbro e saggio: “Quello c’è, quello c’è”.

E se abbiamo bisogno di qualcosa in questi tempi difficili, sono mentori efficaci che persuadono, chiariscono dubbi, spiegano e rispettano il gruppo che guidano, in modo che i suoi membri realizzino le loro capacità.

Su Internet ho trovato un testo interessante e vi ho letto: “Un’azienda può avere successo quando ha un leader competente, che indica correttamente la strada, con una serie di qualità intrinseche o acquisite, con le sue conoscenze, il suo modo di affrontare con gli altri, la sua capacità di prendere decisioni e gestire la risoluzione delle crisi o il supporto o la comprensione dei membri del gruppo.

“(…) Devi saper delegare e fidarti delle capacità degli altri, e rendersi conto che ci sono compiti in cui altre persone sono maggiormente in grado di avere successo. Saprai anche assumere umilmente che gli errori fanno parte del percorso e da cui puoi trarre meravigliosi insegnamenti per continuare ad andare avanti.

Pertanto, la domanda sarebbe: cosa li rende leader? E la risposta: sii onesto, positivo, dai l’esempio per la squadra, presta attenzione ai dettagli, controlla e decidi e sappi come usare la tua forza.

“I cinque errori che un leader non dovrebbe mai commettere sono: incapacità di imparare dalle battute d’arresto, rimanere indietro in alcune competenze trasversali di base, non essere aperto a idee nuove o diverse, non assumersi responsabilità e non riuscire a promuovere e motivare iniziative”.

Ci sono frasi che definiscono. Andrew Carnegie, magnate dell’acciaio, investitore e filantropo (Dunfermline, Scozia, 1835-Lenox, Massachusetts, 1919) dichiarò presto: “Nessun uomo sarebbe un grande leader se volesse fare tutto da solo o prendersi tutto il merito .”