Captain America 4 vince il campione dopo aver firmato il contratto con la Marvel

Dopo essersi trasformato in Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie tornerà nel Marvel Cinematic Universe come Capitan America. Ecco come progrediscono questi piani.

Marvel Studios Ha iniziato l’anno buttando la casa fuori dalla finestra, e finora quest’anno ha debuttato quattro serie, che erano piuttosto nuove. Wandavisione Falco E il soldato d’invernoe loki NS Cosa succede se…? Le prime promesse dell’azienda erano sotto forma di televisione. E con grande successo, hanno superato il test di volta in volta, fino all’ultima possibilità, il primo film d’animazione all’interno UCM.

In ognuno sono stati introdotti nuovi personaggi, altri sono tornati e una coppia è stata espulsa, quindi sono serviti nello sviluppo della trama collettiva. Inoltre, il multiverso si stava espandendo a poco a poco, introducendo addirittura un proprio concetto di spaziale (Wandavision) e temporale (Loki), prendendo Conquistatore Kang Come uno dei nuovi grandi riferimenti per lo studio.

nuovo patriota

Tuttavia, la questione del multiverso non è stato l’unico grande evento affrontato in queste produzioni. In Falcon and the Winter Soldier, ad esempio, è stato mostrato l’inizio della formazione di un nuovo e oscuro gruppo, insieme ai Contessa Valentina Allegra de Fontaine. D’altra parte, nello stesso spettacolo ha preso il sopravvento Sam Wilson come nuovo capitano America.

E ha promesso l’arrivo di questo personaggio non solo per questo progetto, ma per occupare una posizione importante in quello che verrà. Quindi, lo stesso giorno della premiere dell’ultimo episodio, i media più importanti Hollywood Hanno confermato che verrà mostrato un quarto film dell’eroe nazionale.

Dopo un breve periodo, Malcolm Spellman NS Dalan Mawson, che ha scritto la sceneggiatura della serie, ha confermato che sta scrivendo la sceneggiatura del suddetto film. Oggi, a distanza di pochi mesi, Tempi di consegna confermato che Anthony Mackie Firma del suddetto contratto di collaborazione. Non esiste ancora una data di rilascio per il piano, ma si attendono ancora ulteriori informazioni.

