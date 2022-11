Caratteristiche, prezzo e scheda tecnica

Huawei ha appena aggiornato il suo catalogo di smartwatch con una nuova ed intrigante proposta. La società cinese ha introdotto Huawei Watch GT Cyberun dispositivo che cerca di portare la personalizzazione al livello successivo offrendo una gamma di cover intercambiabili dall’utente.

Siamo di fronte a uno smartwatch, tipo Huawei Watch GT 3 Pro, ha uno sguardo molto ravvicinato e sceglie uno schermo circolare. Huawei offre tre versioni del dispositivo, urban, sport e modaHanno tutti un pannello AMOLED da 1,32 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel e una batteria da 292 mAh.

Scheda tecnica Huawei Watch GT Cyber

Huawei Watch GT Cyber Dimensioni della scatola Pioniere urbano: 47,4 mm Elegante ed elegante: 45,6 mm Tenere sotto controllo AMOLED 1,32 pollici Risoluzione: 466×466 batteria 292 mAh Connessione WIFI Bluetooth NFC Sistema di posizionamento globale sensori sensore accelerometro sensore giroscopico sensore geomagnetico Sensore ottico di frequenza cardiaca sensore di pressione barometrica Il sistema operativo Sistema operativo Harmony prezzo Da 1288 yuan (circa 179 euro per cambiare)

Non c’è bisogno di sostituire i cinturini, sostituire l’intera custodia

La cosa più curiosa, come si dice, è la possibilità di personalizzare il Huawei Watch GT Cyber ​​con cover intercambiabili. Invece di fare affidamento sui cinturini, questo dispositivo suggerisce di cambiarne l’intero esterno. Gli utenti potranno scegliere tra diversi modelli, Dall’elegante allo sportivo.

Nonostante siano tre le versioni in vendita, l’unica cosa che cambia in questo caso è la cassa, quindi il cuore dello smartwatch, con tutte le sue funzioni, è identico. Puoi acquistare un Huawei Watch GT Cyber ​​Sport e poi acquistare una custodia Fashion per trasformarlo in due passaggi. Hai ancora il tuo orologio, ma puoi usarlo per scopi diversi.

Il dispositivo funziona su Harmony OS, che viene fornito con diverse interfacce di orologio progettate. Inoltre, include funzioni di monitoraggio dello sport e della salute. Huawei dice che arriva con più di 100 modalità sportive integrateÈ compatibile con i sistemi GPS per registrare con precisione il percorso dell’utente.

Fornisce inoltre monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno e gestione dello stress. Si Certamente , Alcune caratteristiche dei modelli superiori rimangono a propositoCome Orologio Huawei dContiene molti sensori per fornire di tutto, dagli elettrocardiogrammi alle misurazioni della pressione sanguigna.

Prezzo e disponibilità di Huawei Watch GT Cyber

Huawei Watch GT Cyber ​​è stato annunciato per il mercato cinese. Attualmente disponibile in questo paese solo nelle seguenti versioni e prezzi:

Huawei Watch GT Cyber ​​(Urban) : 1488 yuan (205 euro per cambiare)

: 1488 yuan (205 euro per cambiare) Huawei Watch GT Cyber ​​(Sport) : 1288 yuan (178 euro per cambiare)

: 1288 yuan (178 euro per cambiare) Huawei Watch GT Cyber ​​​​(Moda): 1488 yuan (205 euro per cambiare)

Foto: Huawei

