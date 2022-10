Caratteristiche, prezzo e scheda tecnica

Oltre alla pubblicità Redmi x86 E altri prodotti, Xiaomi ha appena introdotto nuovi proiettori portatili Redmi Smart Projector e Smart Projector Pro. Si tratta di due proposte che rientrano nella fascia più economica, quindi non sono all’altezza in alcune sezioni, ma offrono alcune caratteristiche interessanti.

Non ci sono differenze significative tra la versione standard e la versione superiore. Nello specifico, uno dei tanti punti che li accomuna è la risoluzione. A differenza di altri prodotti per la casa, come in cinema laser xiaomi 2Non c’è una risoluzione 4K qui. Dovremo accontentarci di vedere le immagini in Full HD, cioè a 1080p.

Scheda tecnica per Redmi Smart Projector e Smart Projector Pro

proiettore intelligente redmi proiettore redmi smart pro Precisione 1080p 1080p Dimensione dello schermo Tra 40 e 100 pollici Tra 40 e 100 pollici distanza di proiezione Tra 1,07 e 2,67 metri Tra 1,07 e 2,67 metri Conservazione eMMC da 8 GB eMMC da 16 GB fattore di caduta 1.2: 1 1.2: 1 Avvicinandosi Manuale automatico luminosità 150ANSI 150ANSI Guaritore Amlogic T950D4 Amlogic T950D4 Sembra Altoparlanti stereo da 6 W (2 x 3 W) Altoparlanti stereo da 6 W (2 x 3 W) Il sistema operativo MIUI-TV MIUI-TV Connessione Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4/5 GHz Bluetooth 5.0 Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4/5 GHz Bluetooth 5.0 i biglietti 1xHDMI (ARC) 1x cuffia 1xUSB 2.0 1xHDMI (ARC) 1x cuffia 1xUSB 2.0 prezzo 1399 yuan (195 euro per cambiare) 1599 yuan (222 euro per cambiare)

I nuovi proiettori economici di Xiaomi

Nel caso di entrambi i modelli, possiamo inserire uno “schermo” da Tra 40 e 100 pollici Nel nostro salone, con lucentezza fino a 150 ANSI. Per questo, dovremo posizionare il dispositivo a una distanza di 107-267 cm. Ovviamente, non abbiamo a che fare con proiettori Ultra Short Throw (UST).

Internamente ci sono anche molte somiglianze. Sia Redmi Smart Projector che Smart Projector Pro Processore AMLOGIC T950D4 1,9 GHz, 1,5 GB RAM. Le cose cambiano a livello di storage, il primo ha 8 GB mentre il secondo aumenta lo spazio disponibile a 16 GB.

Proiettore intelligente

proiettore intelligente

Per quanto riguarda la connettività wireless, hanno tutti WiFi 5 e Bluetooth 5.0. Hanno anche HDMI ARC, USB 2.0 e jack per cuffie. Per quanto riguarda l’audio, sebbene possiamo utilizzare l’audio Bluetooth, ci sono anche due altoparlanti da 3W che promettono ciascuno un’esperienza stereo e dispongono di “tecnologia da campo panoramico”.

Display intelligente Redmi

La versione professionale del proiettore ha una funzione Correzione automatica omnidirezionaleMessa a fuoco automatica con sistema di zoom integrato, sistema di evitamento automatico degli ostacoli e sistema di allineamento dello schermo. Xiaomi afferma che queste funzionalità sono alimentate da un algoritmo AI proprietario.

Come rivelano le immagini, esternamente entrambi i dispositivi sono praticamente identici. Condividono le dimensioni (129,5 x 117 x 179,4 mm), ma con una leggera differenza nel colore della cassa. Lo standard è disponibile in bianco e nero, mentre il fratello maggiore è disponibile solo in nero.

Prezzo e disponibilità di Redmi Smart Projector e Smart Projector Pro

Il Redmi Smart Projector e lo Smart Projector Pro sono stati introdotti in Cina e, al momento, sono disponibili solo in questo mercato. Tuttavia, di seguito, condividiamo i loro prezzi in valuta locale e la loro corrispondente conversione in euro. Aggiorneremo questo articolo se l’azienda asiatica deciderà di portare questi prodotti in altri paesi.

Display intelligente Redmi : 1399 yuan (195 euro da cambiare).

: 1399 yuan (195 euro da cambiare). Proiettore intelligente: 1599 yuan (222 euro da cambiare).

Foto: Xiaomi

