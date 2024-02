Caribbean Series: Brooks Hall non continuerà a lavorare con Licey

Il capitano dei campioni dominicani ha confermato che il lanciatore non proseguirà il torneo con la squadra.

IL Tigri di pizzo Non avranno più un bombardiere americano Sala Brooks A causa di problemi di salute. Lo ha detto il leader Gilbert Gomez Ai giornalisti presenti al LoanDepot Park di Miami, hanno confermato che al lanciatore è stata diagnosticata quella che viene chiamata “”Braccio morto“.

Gomez Ha spiegato che la squadra era a conoscenza del caso da tempo Sala E che il piano era che, a causa del numero di inning lanciati dall'anno scorso, il lanciatore sarebbe apparso solo una volta durante la stagione. Serie Caraibica Miami 2024La situazione non li ha sorpresi.

“Brooks (Sala) Ha un “braccio morto”, che in inglese chiamano “braccio morto”. Brooks ha interpretato un discreto numero di ruoli negli ultimi due anni. Avevamo già programmato che probabilmente avrebbe fatto una sola partenza nella Caribbean Series. Per ora il piano è questo, i suoi unici biglietti per la serie sono già esauriti, ma sta decisamente bene, il suo braccio sta bene, gli stiamo semplicemente dando qualcosa che abbiamo già identificato con quel “braccio morto” che darà . è arrivato, ma siamo tranquilli su quello che è successo“, ha sottolineato il caposquadra azzurro.

Sala Brooks. Associazione professionistica di baseball dei Caraibi

Per quanto riguarda i progetti futuri, visto che la squadra si è assicurata la qualificazione alle semifinali, Gomez Ha indicato che nelle prossime ore si discuterà su chi assumerà l'incarico Sale All'interno della rotazione, tra i lanciatori che sono stati inseriti nel roster finale. Tieni presente che, secondo il regolamento dell'evento, un giocatore non può essere sostituito da un altro giocatore che non sia presente nell'elenco approvato.

Secondo le informazioni mediche fornite dalla Johns Hopkins University, il termine corretto per riferirsi alla condizione è “Spalla instabile“, perché è un affaticamento che si manifesta in tutto il braccio, a causa di un uso eccessivo dell'articolazione, causando instabilità e, di conseguenza, mancanza di forza e sensazione di affaticamento. È una condizione che non ha conseguenze importanti, poiché il trattamento nella maggior parte dei casi consiste nel riposo e nel ritorno graduale all'attività fisica.