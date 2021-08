Caribe Store Chain prevede di aprire nuove unità virtuali nel paese

L’Avana-. La catena di supermercati Caribe sta lavorando a una strategia che prevede, tra gli altri progetti, l’apertura di diverse unità virtuali nel Paese, secondo il quotidiano Granma.

In questa linea, aperta il 19 aprile, Subirana è una joint venture con Xetid, per vendere prodotti elettrodomestici e alcune bevande in MLC.

Al termine delle prime due settimane di questo mese, il negozio virtuale contava più di 18.910 clienti registrati, con una media di 32.198 visite al giorno.

Fino a quel momento sono stati effettuati più di 8.680 ordini, che rappresentano quasi 10.000 prodotti.

Marta Mollet Fernandez, specialista commerciale di Tiendas Caribe, ha spiegato che sta sviluppando un programma congiunto con Xetid, che include l’implementazione digitale del certificato di garanzia, che consentirà l’elaborazione di un numero maggiore di domande.

La suddetta certificazione stabilirà anche la firma digitale dell’azienda, che ne garantisce il rilascio da parte dell’organizzazione e del cliente, processo che dovrebbe concludersi tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2022.

Abisley Crespo Fernández, responsabile del negozio virtuale di Subirana, ha commentato che vengono elaborati in media 120 ordini al giorno, anche se questo dipende molto da quanto i lavoratori possono inviare in corrispondenza del processo logistico in corso.

Ha indicato che una volta che l’utente ha effettuato l’acquisto tramite il sito web (subirana.enzona.net), gli viene comunicato il giorno in cui deve ricevere il suo prodotto entro un periodo di una settimana, insistendo affinché la consegna sia al beneficiario dell’acquisto. – Strutture create dalla stessa pagina – solo i casi eccezionali sono esclusi da questo processo.

Mullet Fernandez ha notato che se il prodotto non viene ricevuto nel giorno specificato o in una riprogrammazione, l’importo della merce viene rimborsato sulla carta, il che significa che le spese sulla catena in una certa misura, ma non influiscono sull’utente.

Subirana apre alle 10:30, con la prima vendita, man mano che la merce entra in magazzino e a seconda della capienza, vengono praticati vari sconti che possono variare dalle 14:00 alle 16:30

Al momento, il punto vendita sta implementando il servizio in un unico magazzino, che funge da magazzino e area pre-spedizione, e in futuro si prevede di espandere le capacità di stoccaggio per fare spazio solo alla consegna delle merci e acquisire maggiore agilità.

Lo specialista commerciale di Tiendas Caribe ha precisato che attualmente è in trattativa con Xetid per aprire gradualmente altri negozi con le stesse proprietà nel resto del Paese.

Allo stesso modo, analizzano una varietà di prodotti nei negozi di alimentari e ferramenta, perché l’obiettivo è che ciò che viene venduto nei negozi in MLC in forma fisica possa raggiungere anche lo spazio virtuale, ma nella prima fase saranno elettrodomestici.