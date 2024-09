Carica i tuoi giochi in un batter d’occhio

Abbiamo già commentato in numerose occasioni il grande momento che sta vivendo attualmente il settore delle console per videogiochi portatili. Con Nintendo Switch che sta diventando una delle opzioni preferite dai giocatori, ci sono molte opzioni Produttori che hanno deciso di lanciare sul mercato le loro alternative tascabiliCome è successo con Steam Deck o MSI Claw.





Lexar PLAY Scheda Micro SD da 1 TB, scheda di memoria microSDXC UHS-I, lettura fino a 160 MB/s, scheda microSD, U3, V30, A2, C10 TF compatibile con Nintendo Switch, telefono, tablet (LMSPLAY001T-BNNAG) *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Uno dei pochi problemi con questo tipo di dispositivo è la capacità di archiviazione limitata. Per evitare di vederci dentroSe devi eliminare i vecchi dati di gioco, Possiamo sempre ricorrere all’acquisto di una scheda microSD. Ideale per non doverti mai più preoccupare di questo problema, questo modello Lexar è ora disponibile a € 91,99.

Tramite Amazon possiamo ottenere questo dispositivo con uno sconto, anche se potremmo trovarlo più economico in altri periodi dell’anno, come probabilmente accadrà l’anno prossimo. Giornata dell’Amazon Prime 2024. Con un acquisto, possiamo Migliorare le prestazioni e aumentare la capacità Una delle nostre console portatili preferite.

Stiamo parlando nello specifico di Lexar PLAY, una scheda microSD con una capacità di archiviazione di 1 TB, un numero enorme con cui possiamo archiviare tutto ciò che desideriamo per una buona stagione. È compatibile con tutti i tipi di console portatili, con i nostri smartphone e tablet Con velocità di lettura fino a 160 MB/s Così possiamo ridurre il più possibile i tempi di caricamento dei nostri giochi.

Potresti anche essere interessato

Paper Mario: Porta del Millennio *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione





*Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione





Nintendo Switch Super Mario Party Jamboree *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Alcuni dei link presenti in questo articolo sono affiliati e potrebbero fornire vantaggi finanziari a 3DJuegos. Se non disponibili, le offerte possono variare.

Immagine | XR

Nei giochi 3D | La migliore scheda microSD per Steam Deck: quale acquistare? Suggerimenti e raccomandazioni

Nei giochi 3D | Le 5 migliori alternative al deck Steam: quale scegliere? Suggerimenti e raccomandazioni