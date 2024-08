Carla Tarazona si arrabbia quando paragona Cristian Dominguez a Cristian Cueva a causa dei tradimenti.

Carla Tarazona si arrabbia quando Christian Dominguez viene paragonato a Christian Cueva a causa dei tradimenti di Rick La Torre. TV Panamericana

Nonostante tutte le difficoltà, Carla Tarazona seduto con Corte Villavicencio nel tuo programma”Tutto è filtrato‘ Martedì pomeriggio, 27 agosto Erano in disaccordo perché la famosa emittente televisiva “Michi” non era d’accordo sul fatto che l’emittente gli avesse dato una nuova possibilità di amare. cristiano Dominguez

La conduttrice televisiva non ha esitato a interrogarlo sulle voci del presunto riavvicinamento con la cantante cumbia, riferendosi ai commenti di esperti di bellezza e parrucchieri che affermavano di aver visto gli ex coniugi in situazioni affettuose nei camerini. TV Panamericana.

Ma, Carla Tarazona È stato onesto nella sua risposta, escludendo completamente questa possibilità e chiarendo che anche se sono riusciti a migliorare la loro relazione, ciò non significa che sono tornati di nuovo insieme.

“Cosa c’è che non va nel dirci che sei tornata con Christian Dominguez?” Lo ha rimproverato. Corte Villavicencioindicandolo Tarazona Non è stata del tutto onesta sulla natura della sua attuale relazione con il cantante.

Con questa accusa, autista “Andare” Lui ha risposto con fermezza, sottolineando che non avevano ripreso la loro relazione sentimentale. Come ha spiegato, il loro ultimo approccio era solo un tentativo di risolvere vecchie differenze per poter coesistere, soprattutto considerando il loro figlio insieme.

Ma in un altro punto dell’intervista, Corte Villavicencio Commentalo Cristiano Dominguez Non è lontano dallo sguardo Cristiano Cuevache era infedele a sua moglie Pamela Franco. Questo mi ha dato molto fastidio Carla TarazonaIl quale ha sottolineato che tra loro c’erano differenze molto nette e lo ha difeso.

“Scusate, non confrontiamo, non confrontiamo…, no.”Lo ha espresso.

autista “Tutto è trapelato” Tarazona ha ricordato che i due avevano un passato di infedeltà con diversi personaggi dello spettacolo peruviano, nonostante avessero una relazione ufficiale.

“Ricordati, entrambi hanno precedenti di donne nel mondo dello spettacolo, dove hanno tradito il loro compagno Ma, Carla, Christian non ti ha tradito solo con la ‘cappella’, ricordati che i fratelli Yaibin hanno detto che in provincia si. metti le donne in albergo, ti ha tradito con molte cose.“Villavicencio ha detto.

In considerazione di ciò, Tarazona Ha osservato che non nega che ciò sia accaduto, ma che ci vorrà del tempo per guarire le numerose ferite che sono state inflitte loro emotivamente e dopo l’intero processo, deciderà solo se tornare o meno. Dominguez.

autista “Andare” Non voleva esprimere la sua opinione su quello che stava succedendo tra loro Pamela Franco, Cristiano Cueva E sua moglie Pamela LópezMa ha inviato un suggerimento al cantante della cumbia. Come è noto, la madre di famiglia ha accusato il calciatore di abusi fisici e psicologici durante i 13 anni della loro relazione, e di tradirla con diversi personaggi dello spettacolo, come; Franco, Melissa Klug, Macarena Gastaldotra le altre cose.

Si scopre che in un altro punto della conversazione, Corte Villavicencio Gli chiese se era per questo che non osava ufficializzarlo Dominguez Questo perché si sentirà in imbarazzo per il pubblico ridicolo e verrà etichettata come una donna tossica.

Tarazona Ha negato di vergognarsi di assumersi la responsabilità della sua presunta relazione perché è un personaggio pubblico da molto tempo. Poi ha fatto una dichiarazione che sarebbe stata apprezzata Pamela Francoex compagno di Cristiano Dominguez.

“Dopo tutto quello che mi hanno detto in tutti questi mesi, pensi che mi vergognerei? Mi vergognerei se prendessi il marito di qualcuno, se rubassi, se facessi del male alla gente e non lo facessi”.Ha menzionato.