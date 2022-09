Carlo III chiese al principe Harry di non portare Meghan Markle a Balmoral

Il Regno Unito è in uno stato di perenne depressione Dopo la morte di Isabel II lo scorso giovedì pomeriggio. I media internazionali hanno seguito da vicino tutto ciò che è accaduto sul suolo britannico da allora. Questo sabato, suo figlio Carlo III riceverà formalmente la corona di re di tutti i Britanni. Dopo la morte di Elisabetta II, il dramma ha già scosso la famiglia reale, e non solo per la sua morte. Con l’andamento del giornale il SoleCarlo III chiese al principe Harry di non portare sua moglie, Meghan Markle, al castello di Balmoral mentre lui e altri membri della famiglia reale erano al fianco della regina.

La tensione tra i duchi di Sussex e il resto della famiglia reale sembra essere stata seppellita lo scorso giugno. Meghan ed Enrique si sono recati a Londra per celebrare il giubileo di Elisabetta II, che festeggiava il 70° anniversario del trono. Lì possono essere visti abbastanza vicini alla famiglia, dopo aver rotto il passato 2020 con tutti gli obblighi di essere un membro della monarchia britannica. Meghan e Harry hanno deciso di mettere la terra tra loro e di andare a vivere in California, negli Stati Uniti, dove crescono i loro due figli, Archie e Lilipet.

Carlo III e il principe Harry dopo la nascita di Archie Editoriale/Altre Fonti

A quanto pare, secondo mail giornalieraNel bel mezzo della tragedia familiare di giovedì, quando il re è morto all’età di 96 anni, si stava svolgendo un piccolo dramma familiare sul duca e la duchessa di Sussex. Come accennato il SoleIl principe Harry era a Frogmore Cottage, la tenuta reale di Home Park, Windsor, quando ha ricevuto una telefonata da suo padre che gli diceva di non portare Meghan con il resto della famiglia.

“Carlos ha detto a Enrique che non era giusto o appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così triste”, ha detto una fonte al giornale. La fonte ha aggiunto: “È stato avvertito che Catalina non andrà e che le persone che sono andate dovrebbero essere confinate nella famiglia più vicina”. “Carlos ha chiarito che Meghan non sarà la benvenuta”, ha detto.

Il Duca e la Duchessa di Sussex in una foto d’archivio gtres

Ma non è tutto. Il dramma familiare è sorto molto prima. Nel frattempo, telegrafo I rapporti indicano che Henry non fu inizialmente chiamato quando il resto della famiglia reale si diresse a Balmoral. Sì, era suo fratello, principe Williamper ragioni costituzionali. Una fonte vicina alla famiglia reale afferma anche che “è molto difficile passare molto tempo con qualcuno che conosci e che sta per pubblicare un libro rivelatore su di te”.

Ad Enrico, come conferma il SoleGli è stato anche negato un posto su un volo della RAF che ha portato suo fratello, il principe William, e gli zii, il principe Edoardo e il principe Andrea, in Scozia. Il duca e la duchessa del Sussex avevano in programma di viaggiare insieme in Scozia, ma Harry acconsentì ad andare da solo dopo la chiamata di suo padre. Dopotutto, doveva trovare il suo aereo e il ritardo significava che non sarebbe arrivato a Balmoral fino alle 19:52, circa 30 minuti dopo l’annuncio della morte di Elisabetta II, che gli ha anche impedito di salutare il re.

Il principe Harry al suo arrivo a Balmoral giovedì scorso gtres

Alle 08:20 di questo venerdì, poco più di 12 ore dopo l’arrivo a Balmoral, Enrique è partito per l’aeroporto di Aberdeen per prendere il primo volo di ritorno a Heathrow. Il passeggero confermato ha partecipato a un viaggio con il Duca di Sussex il Sole È stato “molto triste vederlo senza gli altri membri della famiglia reale a confortarlo”. Nelle ultime foto del principe Henry, lo si può vedere completamente devastato dalla morte della nonna, con la quale, nonostante i recenti drammi familiari, era molto legato.

