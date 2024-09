Carlos Manucci vs Melgar: risultato del 19 settembre, gol, riepilogo e prossima data

Con il gol di Jean-Pierre Archembeau nei minuti finali, Melgar ha pareggiato 1-1 con Carlos Manucci giovedì all’Estadio Mancich.

Archembo ha segnato per Melgar al 3′ del recupero, mandando la palla in rete con un colpo di testa dopo un calcio di punizione. Il centrocampista difensivo ha sparato un rasoterra nell’angolo sinistro dopo aver combinato con Pablo Lavandeira.

Percy ha registrato Lisa a beneficio della gente del posto.

Lisa ha portato Manucci in vantaggio a 14 minuti dalla fine. L’attaccante ha sparato un rasoterra nell’angolo sinistro dopo aver combinato con il centrocampista Johnny Vidales. Ma Manucci non riesce a portare a casa i tre punti e si consuma il dramma in extremis con il pareggio di Archimbo al 93′.

Il pareggio lascia Melgar a riflettere su cosa sarebbe potuto succedere, dato che Jefferson Cáceres ha sprecato una grande occasione che aveva nella partita.

Con questo pareggio, l’imbattibilità di Melgar contro Manucci in campionato sale a sette (vittorie: 6, pareggi: una sconfitta: 0). Hanno visto terminare la loro serie di sei vittorie negli scontri diretti.

Lo sapevate?

Gli ospiti hanno portato a 22 la serie di reti consecutive in prima divisione. Non raggiungono lo zero dal pareggio del 2 marzo contro il Comerciantes Unidos.

Melgar ha aggiunto 51 punti (16 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte) sui 66 possibili da quando Marco Valencia è entrato in carica il 9 marzo.

Evidenziare

Conseguenze:

Dopo aver prolungato la sua serie senza vittorie da ospite per cinque partite (vittorie: 0, pareggi: 2, sconfitte: 3), Melgar occupa il quinto posto con 19 punti dopo 11 date della fase finale.

Carlos Manucci è al 16° posto con 9 punti. Carlos Manucci è rimasto tre partite consecutive senza vittorie (V: 0, Pareggio: 2, Sconfitta: 1) in casa in campionato.

Informazioni sui risultati degli obiettivi:

Lisa ha segnato il suo primo gol con Carlos Manucci nella sua 21esima presenza in campionato con il club.

Rapporto sull’infortunio:

Nessun giocatore è stato espulso per infortunio.

Impatto della tecnologia VAR:

Nessuna giocata è stata annullata a causa del VAR.