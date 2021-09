Carlos Puigdemont: arrestato in Italia l’ex presidente catalano

Poi, nel 2017, quando Puigdemont è fuggito in Belgio, è diventato pubblico ministero, dove i suoi avvocati hanno fatto appello per un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte suprema spagnola.

Il voto fallito ha portato a scontri con le forze di sicurezza in Catalogna e a Grave crisi politica In un paese europeo.

L’arresto di Puigdemont arriva in un momento in cui le tensioni in Catalogna sembrano essersi allentate dopo che il governo federale spagnolo e l’esecutivo autonomo catalano hanno iniziato a chiamare. Tavolo di conversazione In esso si accordano per appianare le loro divergenze.