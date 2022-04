Carlos Sainz si rammarica di aver contattato Daniel Ricciardo, che ha concluso la sua carriera a Imola: ‘Non potevo dargli più spazio’

Carlos Sainz parlare con dazn A pochi minuti dal termine del Gran Premio dell’Emilia-Romagna a Formula 1 svoltasi domenica a Imola.

Professione di pilota Ferrari Fai un respiro, dal momento che Daniele Ricciardo Eseguilo fuori pista alla prima curva. Sainz ammette che né lui né Leclerc hanno fatto bene a Imola, ma si rende conto che mancano ancora molti giri per recuperare posizioni.

“Le Ferrari non sono uscite molto bene. La McLaren è uscita molto veloce e noi siamo rimasti un po’ indietro. Poi, alla prima curva, sono riuscito a recuperare la mia posizione, Ricciardo ha lasciato più spazio possibile e sembra è salito al pianoforte, mi ha mancato e mi ha colpito. Ecco com’è una gara. . ”

“McLaren e Red Bull sono uscite meglio di noi, quindi dobbiamo analizzarla, ma non importa, è stata una gara lunga. Anche se la McLaren ti sorpassa, hai ancora 63 giri per superarla. Io no so cosa è successo sul filo della curva con la sfortuna che mi ha dato, ma non potevo dargli più spazio”.

Questo è stato il tocco di Carlos Sainz con Daniel Ricciardo

Carlos Sainz Avevo grandi speranze per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna a Formula 1 Che si festeggia domenica in Italia. Dopo la straordinaria rimonta firmata sabato, il pilota spagnolo sognava di salire sul podio in una gara così complessa.

Tuttavia, la sfortuna ha colpito ancora il pilota della Ferrari. L’inizio è stato complicato, ma tutto è finito quando Daniele Ricciardo Ha preso Carlos Sainz in testa, che è andato in testacoda e ha finito per guidare nella sabbia.

Carlos ha cercato di andare avanti e di rimettersi in carreggiata, ma senza successo. A pochi secondi dall’inizio della gara, il pilota spagnolo è stato costretto al ritiro. La direzione di gara ha messo in pista una safety car fino a quando gli operatori non sono riusciti a rimuovere la Ferrari.

Nonostante quello che è successo, Daniel Ricciardo non ha avuto nessun tipo di punizione perché quello che è successo è stato considerato un incidente di gara.