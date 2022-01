Carlos Torres: Il ruolo che vorrebbe interpretare dopo Charlie Flo | regina spruzzante | Colombia | Serie Netflix | nnda nnlt | Fama

Carlos Torres Lui è una delle stelleregina degli schizzi“, la serie colombiana che sta facendo scalpore in tutta l’America Latina. Grazie all’interpretazione di Charly Flow, il colombiano è all’apice della sua carriera ed è famoso per aver condiviso gli schermi con Carolina Ramírez per Caracol Televisión.

Originario di Barranquilla, Torres è nato il 20 settembre 1988 e ama recitare fin da giovane. Inizia così la sua carriera artistica con il romanzo “Padri e figli” Quando avevo 17 anni. Tuttavia, il suo primo ruolo da protagonista è arrivato con la serie “Amore, bugie e video”, è stato trasmesso nel 2009.

Carlos è venuto a realizzare uno dei suoi più grandi sogni d’infanzia, che è quello di diventare una star della TV. Quindi, scopri che tipo di personaggio l’attore vorrebbe descrivere.

Attori di “La reina del flow” in una foto (Foto: Carlos Torres / Instagram)

Che ruolo vorrebbe interpretare Carlos Torres?

In un colloquio con il mediatore arroganzaIl colombiano lo ha rivelato dopo l’incarnazione Charlie Flusso Vuoi ricoprire un nuovo ruolo che comporti una maggiore trasformazione e complessità. Tra gli esempi che ha fornito, in cui ha descritto una persona transgender come una sfida, ha anche indicato che un’altra opzione è quella di dare la vita a qualcuno che è dipendente o soffre molto.

“Mio Amo chi soffre, che mi tiene in costante sfida, questo è ciò che amo di Charlie”, passaggio Carlos Torres.

Carlos Torres vuole la terza stagione di “Queen of Flow”?

Carlos Torres ha parlato della sua carriera e di cosa significa per lui il suo personaggio in “La reina del flow”. Inoltre, è stato consultato sulla terza stagione della serie colombiana.

“Vediamo, al momento non ho alcuna informazione sulla Stagione 3, ma senza dubbio, a parte se ho il privilegio di far parte della Stagione 3, penso che ne valga la pena, ed è un gioco ben fatto product., con un tema interessante che ritengo valga la pena di continuare. in crescita”L’attore colombiano ha detto.

In questa probabile terza stagione, cosa potrebbe accadere al suo personaggio Charly Flow e a quello della collega Carolina Ramirez, Yeimy Montoya. Bene, Torres ha un’idea. “Immagino che l’immaginazione non abbia limiti, giusto? In questa seconda stagione, sono rimasto molto sorpreso dalla sceneggiatura, ho pensato che all’improvviso avrebbe parlato della vendetta di Charlie e la cosa divertente è che ci hanno sorpreso”Artista rivelato.

“Quindi non dubito del talento che hanno e possono dire qualcosa in più, cosa? All’improvviso qualcosa del passato, o qualcosa che non è stato raccontato o non ha avuto un background e può ora apparire… Non è noto”, ha sottolineato.

Carolina Ramirez appare come Yemi Montoya per la registrazione di “Fijación”, uno dei successi musicali di “La reina del flow” (Foto: Caracol Televisión)

Che fine ha fatto il flusso seducente alla fine?

Charlie è stato in grado di riavere la sua carriera e i suoi figli, ma l’unica cosa che non poteva avere è “regina degli schizzi‘, perché non era ancora convinta a rinunciare alla famiglia che aveva formato con Juan Camilo per l’uomo che le ha rovinato la vita anni fa.

Per tutta la seconda stagione della telenovela colombiana, Charly Yeimy è stato salvato da diversi attacchi di Manín e, sebbene non potesse evitare di essere attaccato, lo ha aiutato a riprendersi. Inoltre, con l’aiuto di Drama Key, Titano le ha impedito di essere avvelenata.

Ogni volta che Yemi sembrava certa della sua decisione, succedeva qualcosa che le faceva cambiare idea. Ad esempio, quando la coppia era nel fiore degli anni, Alicia ha raccontato a Mane di quella relazione, poi suo zio le ha ordinato di assassinare Juancho, ma il cantante ha preferito rapirlo e fingere la sua morte. Successivamente, Titano rapì Eric per vendicare la morte di suo fratello Lucio. In quell’occasione Charlie riuscì a liberare suo figlio con l’aiuto di Juan Camilo e Botero.

Alla fine, dopo la morte di Manin e Titano, e con Mike Rivera in prigione per il rapimento di Yemi, il tentato omicidio e altri crimini, tutto ha riattaccato…regina degli schizzi”, sebbene abbia parlato per la prima volta con Juan Camilo, ha deciso di scommettere su Charlie.

Quando Charly Flow pensava di aver perso il suo amante, decise di lasciare la sua macchina a Erick, l’appartamento di Drama Key, e di recarsi in Giappone per visitare sua figlia. Tuttavia, Yummy apparve e lo baciò.