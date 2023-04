Carlsen-Artemiev, quarti di finale di Live Chessable Masters, a partire dalle 17:00

EIl Chessable Masters, secondo torneo delle sei e più finali che compongono il Chess Champions Online Tour, organizzato da Chess.com e con un montepremi di 2 milioni di dollari, si svolge da oggi fino al 7 aprile con la partecipazione del primo classificato nel mondo norvegese Magnus Carlsen.

L’elenco delle competizioni giocate con il sistema della coppa a doppia eliminazione è completato dagli americani Hikaru Nakamura, Wesley So, Fabiano Caruana e Levon Aroniani russi Vladislav Artemyev e Vladimir Fedoseev E i vietnamiti Quang Lim Lo.

Il torneo si gioca in modalità a doppia eliminazione in cui i partecipanti hanno l’opportunità di giocare un secondo girone perdente dopo essere stati eliminati per la prima volta. Ogni pareggio è composto da 4 partite in una modalità di 15 minuti più un incremento di 3 secondi per ciascun giocatore.

In caso di pareggio, si giocherà Armageddon in cui un giocatore otterrà 15 minuti e il tempo dell’altro verrà messo all’asta. Il giocatore che ha messo all’asta meno tempo manterrà quei minutiMa avrà la possibilità di giocare con i pezzi neri e vincere il pareggio in caso di pareggio.

Questo metodo prevede una strategia aggiuntiva, poiché entrambi i giocatori potranno ridurre il proprio tempo al minimo possibile per aggiudicarsi l’asta.

Il tavolo dei vincitori si gioca in quattro partite e il tavolo dei perdenti in due partite. Se il vincitore del torneo del vincitore finale perde (4 incontri) con il vincitore del torneo dei perdenti, avrà diritto a un nuovo incontro (2). Il vincitore di quest’ultimo duello sarà il campione del torneo.

Gli incontri in programma per la finale del tabellone dei vincitori sono i seguenti: Carlsen-Artemyev, Caruana-Lo, Nakamura-Vedoseev e Su-Aronian.

Il torneo può essere seguito sul canale YouTube di MARCA con il commento del team regolare di Chess.com: i Masters Carlos Matamoros, Jaime Santos, Pepe Cuenca, Juan Carlos Ibarra e il mentore internazionale David Martinez.