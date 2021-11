Carmen Salinas “Non ti sveglierai dal coma”, Jorge Nieto, Godson ha detto all’attrice | persone | intrattenimento

Secondo Nieto, l’ictus è avvenuto nel tronco cerebrale, l’area in cui si trova la funzione di veglia e che è stata danneggiata in modo irreversibile. La famiglia spera in un miracolo.

Giornalista Jorge Nieto Judson e amico dell’attrice Foto di Carmen Salinas Ha appena condiviso nuovi dettagli sulla sua salute. Il suo parente ha dichiarato che l’ictus ha causato “danni irreparabili” ed è probabile che non si sveglierà più.

“L’ictus ha danni irreversibili, era già nel tronco encefalico, purtroppo quella che è la funzione sveglia del corpo è più colpita […] Chi sapeva che era più colpito, Non si sveglierà piùQuesto è quello che ci dicono», ha detto alla giornalista Azucena Oreste, conferma Univisión, in merito alla diagnosi dei tre neurologi che hanno valutato il caso.

Netto ha chiarito Danno “inoperabile” Per la zona in cui è avvenuto: “Aprire il cranio ed entrare in tutte le funzioni nervose, i neuroni, mette a rischio la vita della signora Carmen Salinas”.

Nonostante le difficili prospettive di ripresa, Gli specialisti hanno detto alla famiglia: “Miracolo“Perché il corpo può reagire a un certo punto, perché i suoi organi funzionano normalmente.

“Dicono che il corpo è molto giocoso nel senso che dà una cosa e in appena un’ora ne esce un’altra, ma c’è qualche danno che si riflette su questo TC, non c’è più danno ancora […] La sonda che era stata posizionata su di esso era piena, indicando che i suoi organi erano in perfette condizioni […] Respira da sola con un ventilatore di supporto”.

È stato ricoverato “a tempo indeterminato”

L’artista rimarrà sotto cure mediche mentre la famiglia attende di mostrare miglioramenti. “Le ore di guida sono imprevedibili perché gli esseri viventi sono così diversi e (i medici) dicono che possono volerci due ore, o due settimane, o anni o mesi”, ha aggiunto Goodson.

“Rimarrà in ospedale a tempo indeterminato, fino a quando non accadrà qualcosa di positivo, negativo. Due opzioni per la sua vita sono pronte e sarà sotto osservazione medica”.

La causa dell’ictus

Secondo gli studi condotti, gli specialisti hanno indicato che l’artista ha ottenuto “improvviso aumento della pressione”, può causare fuoriuscite.

“IpertensioneSoffriva di pressione alta per 30 anni a causa della morte di suo figlio, il musicista Pedro Placencia, e assumeva il farmaco tre volte al giorno su prescrizione medica”, ha spiegato Jorge Nieto.

L’attrice Carmen Salinas: Perché è in coma normale?

L’ultimo testamento di Carmen Salinas

Quel giornalista di intrattenimento ha detto a sua madre Non gli piaceva parlare della morte Perché aveva “paura”, anche lui non ha dichiarato la sua ultima volontà.

“Non parla molto della morte, parla poco di quello che vuole per i funerali, i funerali, era un argomento a lei molto dedicato, era un argomento che le faceva paura parlare della morte, come voleva esso, non ha mai parlato della sua ultima volontà.”

Tuttavia, lo condivide da anni Voleva riposare accanto ai resti di suo figlio Pedro Placencia.

“Quello che ha detto di persona e pubblicamente, che nel giorno in cui eri assente, era chiaro che desiderava riposare accanto a suo figlio Pedro Placencia nella cripta di famiglia nel Pantheon spagnolo, questo è un desiderio che ha espresso pubblicamente”.

Chi è Jorge Neto?

la madre Tweet incorporato ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo ❤️ pic.twitter.com/JUk8aMX0qA -JORGE NIETO (NIETITO) 12 novembre 2021

Jorge Nieto è un giornalista e coordinatore del programma per TV Azteca, secondo il suo profilo Twitter.

Ha mantenuto a lungo un Amicizia molto stretta con Carmen Salinas E la sua famiglia, come ha mostrato nelle foto e nei video che carica sui social. anche considerato “figlio adottivo” dall’attrice. Inoltre, è colui che consiglia l’attrice e l’aiuta a registrare video e pubblicarli sul suo canale YouTube.

Il 5 ottobre, giorno in cui Carmen ha compiuto 82 anni, Jorge Neto è stato uno dei giornalisti che sono venuti a casa sua per festeggiare. Il 12 novembre ha frequentato la chiesa dove si è tenuta una messa per la pronta guarigione di Salinas e ha ringraziato la famiglia per le espressioni di sostegno e affetto.