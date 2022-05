Carmen Villalobos sorpresa con il suo nuovo look: l’irresistibile attrice con occhiali e capelli tinti Il famoso colore delle celebrità | persone | intrattenimento

attrice Carmen Villalobos Ha sorpreso tutti i suoi seguaci Instagram con un nuovo look. Il 38-year-old colombiano lasciata capelli lisci castano scuro che indossava un paio di giorni fa, in occasione della presentazione dei media ufficiale della nuova edizione “Hasta Que La Plata Nos Separe”, e ora lei ha un altro colore dei capelli in cui lei sembrava abbagliante .

Il traduttore sta promuovendo completamente una serie TV su RCNChe è stato rilasciato il 10 maggio sugli schermi Telemundo.

Carmen Villalobos nei panni di Angela Aguilar canta con “Titi” e mostra la sua figura snella in un vivace body mariachi messicano rosso.

Carmen Villalobos ha sorpreso con il suo nuovo look

Durante una presentazione ai media, l’artista ha indossato un vestito nero, scarpe lunghe e capelli perfettamente lisci. Ma il look è stato lasciato indietro e Villalobos ha portato i suoi capelli in un colore più chiaro, più intenso, completamente rispecchiato dalle onde. TempoX.

L’attrice ha condiviso una serie di storie su Instagram che hanno sorpreso i suoi follower. Responsabile di aver dato vita ad Alejandra in una nuova produzione scritta da Lina Maria Uribe e Andrés Burgos, ha iniziato la sua giornata alle 6 del mattino, ha detto. Inoltre, ha pubblicato un video in cui balla al ritmo della canzone “Pa acá” del cantante Diego.

Carmen Villalobos ha scritto che lei prima andò a cercare il suo cane. Più tardi, quando è tornato a casa, ha pubblicato una nuova storia in cui indossava occhiali dalla montatura larga e giocava con i suoi animali domestici, ma l’attenzione era concentrata sulla sua nuova pettinatura colombiana, che con gli occhiali sembrava quasi irriconoscibile poiché indossava una camicetta grigia e giacca.

“Guarda, oggi ho deciso come…” disse, sfoggiando il suo nuovo look e toccandosi i capelli.

La serie TV “Hasta Que La Plata Nos Separe” è stata prodotta da RCN Televisión nel 2006 e nel 2007. La sua storia parla di un giovane umile, interpretato da Sebastian Martinez, che si guadagna da vivere vendendo un po’ di tutto. Un giorno, stava guidando e si è schiantato contro un’auto di lusso, nella quale Alejandra (Carmen Villalobos), un fatto che ha cambiato completamente le loro vite. (E)

