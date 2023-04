Carol G si innamora dell’ultima rivelazione ispanica: BB Trickz | LOS40 Urbano

Viviamo in una simulazione. Lo scrive un recente utente di TikTok Caricato da Karol G. La star colombiana appare cantando una canzone di un artista spagnolo emergente. Niente di più, niente di meno che BB Trickz. Il nome potrebbe ancora non suonare un campanello, ma non ci vorrà molto per incontrarla. E questa è l’ultima sensazione della musica spagnola.

Lo scorso venerdì, 21 aprile, i BB Trickz hanno pubblicato il loro primo EP in studio, Trickstar. Un lavoro di sei canzoni che sta diventando virale. In questo modo, Karol G ha condiviso alcuni secondi della canzone. È la prima traccia dell’EP. uccisore. “La cosa peggiore della Spagna sono io: arrivo in discoteca e salto la fila. Fare scherzi con me è una missione suicida”, si sente nel verso condiviso dalla star colombiana.

Dobbiamo ricordare che Karol G e BB Trickz sono compagni di etichetta. Ed è che BB Trickz ha firmato con la famosa etichetta.

Ma la cosa non si è fermata qui. Carol G non è l’unica starlet che si è innamorata del fenomeno BB Trickz. In questi giorni abbiamo visto altri grandi artisti come C. Tangana interagire con questo EP. “Mi dispiace mamma”, ha scritto El Madrileño.

La stessa Rosalía era un’artista spagnola che ha interagito con il fenomeno BB Trickz. La cantante catalana ha condiviso la copertina dell’EP alla sua uscita, lasciando i suoi follower senza parole.

Inoltre, in questi giorni, altri artisti come Aitana hanno seguito l’esempio. Dai, la sua carriera è iniziata con il botto.

Ma chi è BB Trickz?

Il suo vero nome è Belize Kazi ed è diventata un fenomeno TikTok grazie alla sua prima canzone, Bambi. Ora, questa giovane donna era diventata la promessa del momento. In molti, infatti, dicono che sia l’Ice Spice del nostro Paese (altro artista rivelazione nel 2023).