Carol J ha rivelato la sua principale ossessione

Carol J È la regina della musica urbana e di milioni di copie in streaming. È anche ossessionato dai tatuaggi e dai personaggi di Dragon Ball Z, come vengono chiamati i suoi cani. Quello che molti non sanno è che la cantante colombiana è anche una fan della NASA, e così ha detto poche ore fa durante il suo tour negli Stati Uniti.

“Non sai cosa mi è appena successo. Te lo dirò. Vado a El Paso perché oggi ho uno spettacolo a El Paso, in Texas. E dall’aereo è venuto a vedere che c’era un jet privato dentro tutto quello che c’era. Quando atterro, vado in macchina e mi rendo conto che è un jet privato della NASA. Della NASA!” Carol J Nelle sue Instagram Stories, spiegando il suo entusiasmo per la causa.

Il cantante ha rivelato: “Sai che sono così ossessionato dalla NASA che l’unica cosa che ho evidenziato sul mio profilo è stata quando mi hanno dato la possibilità di entrare a Houston, che ha una stazione spaziale armata e tutto il resto. Bene, siamo qui e andiamo a…”. Carol J Ha tagliato la sua storia ed è andato direttamente allo spettacolo aereo.

Fonte: Instagram karolg

“Come no! È come un delfino! Giuro che non sembra lo stesso qui. Oh mio Dio, la mia squadra sta parlando e ci faranno entrare. Ci faranno entrare!”, ha detto il nativo di Medellín durante le riprese l’aereo dall’esterno. Quando finalmente è riuscito ad entrare, ha dato maggiori dettagli ai suoi follower InstagramAnche se era davvero interessata.

Guarda poi, si chiama Super Guppy. Ha 50 anni ma ce ne sono solo 4 al mondo ma è l’unico che funziona. Ha un logo di Superman per esso. Due settimane fa, è venuto da una missione per caricare un nave che stava per volare sulla luna. Può avere solo quattro persone in cabina e nessuno può rientrare perché non ha pressione. È super top!” esclamò Carol. Ha anche pubblicato alcune illustrazioni. Tutte queste storie vengono archiviate istantaneamente nella loro sezione “In primo piano”. È senza dubbio un argomento davvero interessante per “la Bichota”.