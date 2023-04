Carrasco (PP) vuole trasformare la vecchia stazione di polizia in uno spazio sociale per i residenti di Castelló

Imparentato

IL PP candidato sindaco, Begona CarrascoQuesto martedì ha presentato il suo progetto per riaprire la vecchia stazione di polizia nazionale a Ronda Magdalena. L’edificio, di proprietà del Consiglio provinciale di Castellón, è chiuso dal 2011. “Vogliamo trasformarlo in un centro sociale simbolico che soddisfi le esigenze della popolazione a causa della mancanza di spazi per lo sviluppo delle attività. Lo metteremo al servizio delle associazioni di quartiere, delle associazioni per gli anziani, oltre che delle associazioni culturali di tutta la città”, spiega.

“Questo è in linea con il nostro progetto Living City, non solo in centro, ma anche nei quartieri. Con edifici utili agli abitanti di Castellón e che contribuiscono a migliorare l’immagine di alcune zone che si stavano deteriorando a causa della mancanza di investimenti. Va ricordato che la vecchia stazione di polizia si trova all’ingresso nord di Castellón. Questo è un progetto di e per la gente di Castellón che apprezzerà questa porta della nostra città “, sottolinea.

Vicino

Carrasco ha fatto questa dichiarazione accompagnato dal consigliere PP e rappresentante della regione settentrionale, Juan Carlos Redondo, e alla presenza di rappresentanti di associazioni di quartiere come Primer Molí, La Guinea, San Agustín, San Marcos o Els Mestrets. Era accompagnato anche dalla presidente regionale del PP, Marta Paracina, “che a breve diventerà presidente del consiglio provinciale, e per questo la ringrazio per l’impegno profuso nel spostare l’edificio per poterlo realizzare fuori da questo progetto, che è una priorità per noi, perché è stato richiesto dagli stessi abitanti di Castellón” dice Carrasco.

Da parte sua, la Presidente del Partito Popolare Regionale, Marta Parachina, ha affermato il suo impegno a trasferire questo spazio a gruppi e associazioni, “perché credo fermamente che debbano avere spazi propri per sviluppare attività che diano vita al quartiere e rendano è la città”. “Poiché non ho dubbi che assumeremo il rispetto della sentenza dal 29 maggio, il mio primo impegno sarà con la città di Castellón e con la Regione Nord per lanciare questo progetto e per essere vantaggioso per la popolazione di Castellón fin dal primo momento uno”, dichiara.

“Il Partito Popolare della Diputación sosterrà le associazioni di quartiere in tutto ciò di cui hanno bisogno, e penso che dovrebbero avere una voce più forte. Otto anni sono troppo persi perché sarebbe stato molto facile per il PSOE riaprire questo edificio, perché governa in tutti i dipartimenti, ma non ha Qualcosa da mettere a disposizione del pubblico.Il PSOE vive di promesse e la gente di Castellón è stanca di vedere che non si trasformano in fatti.È il Partito Popolare che ripristinerà questo edificio per servire la gente di Castellón”, aggiunge.

i dettagli

Dettagli del progetto Carrasco Questo è uno dei progetti fondamentali della città, insieme alla riforma globale del mercato centrale, che sarà lanciato dal 28 maggio quando la gente di Castellón gli darà la sua fiducia nel governo e avendo ricevuto la missione di essere in grado di agire su di esso. “Stiamo presentando un progetto che sarà la radice della trasformazione del quartiere”, afferma.

Sarà un nuovo spazio al servizio del coinvolgimento dei cittadini, che conterrà una sala di lettura, uffici per incontri di quartiere, presentazioni e convegni, e sarà anche aule per la formazione. Avrebbe spazi per mostre, insomma un edificio moderno, luminoso e funzionale, con ceramiche che andrebbero ad integrare la presentazione e la prestazione di servizi agli abitanti viste le strutture inadeguate che oggi i residenti possiedono presso la sede del complesso. cortile. Primer Molí o gli abitanti della Guinea, che sono stati sfrattati dai loro edifici dal governo municipale”, spiega.

Dopo la conferenza stampa, i vicini invitati hanno espresso il loro sollievo e un altro ha rivendicato una maggiore pulizia e utilizzo degli edifici vuoti nel quartiere.