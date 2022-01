Carreño fatica a tagliare la serie di vittorie di Griekspoor in 29 partite

Pablo Carino Vinci questo mercoledì in open day australia Molto utile se inserito nel giusto contesto. Perché ha battuto Talon Grexbourg, l’olandese 25enne 62esimo al mondo, dato che, a priori, non dice molto di lui. Ma si scopre che non ha perso 29 partite, una serie in cui ha vinto cinque degli otto concorrenti ATP che ha conquistato la scorsa stagione, un record assoluto da quando esisteva questa classe. L’uomo di Gijon ha sfruttato il suo vantaggio fisico (Grikspur ha smesso di giocare contro Nadal qualche giorno fa a Melbourne per un fastidio muscolare) per batterlo 6-3, 6-7 (6), 7-6 (3), 3- 6, 6-4 in 4h10.

Nel terzo round, ha raggiunto il picco per la sesta volta consecutiva agli Australian Open, Carreno affronterà l’americano Sebastian KordaChe ha subito anche una sconfitta in cinque set del francese Mutier.

In una giornata ventosa (“Stava soffiando abbastanza forte su una pista circolare”, ha detto Carino della nuova KIA Arena.Lo spagnolo è entrato in lotta per i vincitori ed è stato un po’ più bravo del suo avversario nel gestire la palla. Lì Griekspoor è andato troppo oltre con falli non di forza (73), ma è stato un incubo per lo spagnolo, che ha dovuto lottare per ogni punto, eccome. Uno di loro era uno di quelli visti raramente. Dopo una lunga corsa, l’olandese ha colpito un tiro scadente, con il bastone, ma è tornato di corsa verso il suo lato campo costringendo Carreno ad avvolgere la rete ea metterlo in end zone da fuori. Favoloso. Festeggia come se avesse vinto il campionato. “Non è stata la mia partita migliore, ma ci sono momenti in cui l’importante è vincere, qualunque cosa accada”, ha ammesso Pablo.

Sorteggio del campionato maschile dell’Australian Open.