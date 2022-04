Carreno-Schwartzman: semifinali Conde de Judo Cup 2022

Prima di allora, agli ottavi di finale ha dovuto liberarsi di Musseti (6-4, 7-5) e alla sua prima apparizione a Barcellona per MacDonald (6-2, 6-2).

Oggi prima di Schwartzman vedremo se dire che la terza volta è magia diventa bene…

‘Peque’ nasce dall’eliminazione di Auger-Aliassime nei quarti di finale e dal raggiungimento della finale di Montecarlo, perdendo contro Tsitsipas. Carino deve essere abbastanza bravo se vuole vincere!

Inoltre, si sono incontrati solo una volta sulla terra battuta, precisamente a Barcellona l’anno scorso, ed è stato anche lo spagnolo a portare il gatto in acqua, vincendo 6-4, 3-6, 7-5.

Oggi abbiamo le semifinali del torneo ATP 500 di Barcellona, ​​​​la Coppa Conde de Godó. Nella prima semifinale, Pablo Carreno di Gijon e Diego Schwartzman dell’Argentina si affronteranno per un posto in finale.

L’argentino è partito da favorito per via del modo in cui è arrivato ma ieri abbiamo visto che gli spagnoli erano tosti. La partita avanti! Non perderlo!