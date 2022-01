Carta storica fornisce liste al Congresso colombiano

In un grande lavoro presso il complesso sportivo Movistar Arena, il gruppo ha annunciato ufficialmente i candidati per le posizioni in entrambe le camere del Congresso.

L’attività è stata svolta con lettere multicolori del nome della coalizione, patukada, slogan, musica afro e indigena, bandiere dei vari partiti che la compongono, video, tra le altre iniziative.

Presenti anche i principali candidati alla presidenza della Colombia, come Francia Márquez, Areles Orellana e Gustavo Petro, leader della Carta e favorito per la vittoria alle prossime elezioni del 29 maggio.

La Carta per la vita, la pace, l’educazione, i contadini, le donne, per la democrazia, per i popoli indigeni e gli afrodiscendenti, per i giovani, sono alcuni degli impegni dei candidati di questa coalizione che sono stati espressi nello spettacolo.

Tra i candidati al Senato ci sono Pidad Cordoba, Gustavo Bolivar, Rui Parreira e Aida Avila, oltre ad altri noti personaggi politici di questo paese sudamericano che compongono la lista del Senato.

Il patto storico è un accordo su ciò che è essenziale tra i vari settori per assumere il governo, cambiare potere e costruire una nuova realtà nazionale basata sulla democrazia, la giustizia sociale e la pace.

“Il risultato tangibile che cerchi è un contratto sociale, prima e dopo nella nostra storia, per consolidare un Paese in cui tutti possiamo essere quello che vogliamo essere”, viene definita questa forza politica elettorale.

acl/ott