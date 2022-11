Caruso all’Avana, il primo concerto in onore del tenore italiano

Il recital fa parte di un progetto musicale che gira diverse province cubane, sotto la direzione artistica di Daniel Noriega, con la partecipazione di cantanti affermati e nuovi, come ha fatto il famoso interprete nella sua visita nella più grande delle Antille.

Come dettagliato nel programma, la prima tappa sarà presso la Sala Covarrubias della capitale cubana e comprenderà “una selezione di brani, duetti e canzoni che hanno messo in risalto il defo come Aida, La Traviata, Carmen, Los pescadores de perlas, Rigoletto , La fuerza del destino e l’elisir d’amore; Turandot e i Clown .

Il teatro ospiterà le esibizioni dei tenori Harold Lopez, Eugenio Hernandez e Daniel Dominguez, nonché dei soprani Milagros de los Angeles e Dairy Lanís, a cui si unirà il baritono Reynaldo Cubas, con il supporto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale di Cuba. Condotto dal professor Enrique Perez Mesa.

Con il nome di Ópera Viva Caruso, l’iniziativa arriva a 102 anni dalla visita del cantante all’Avana, dove debuttò il 12 maggio 1920 nell’attuale Gran Teatro de La Habana “Alicia Alonso” e proseguì con esibizioni in altri centri culturali. L’isola.

Il Teatro Tomás Terry, di Cienfuegos, La Caridad, di Santa Clara e El Sauto, di Matanzas hanno ospitato spettacoli dell’artista e riceveranno ancora una volta le sue canzoni interpretate dalla Concierto Sur Chamber Orchestra, la Villa Clara Symphony sotto la direzione di Irina Toledo e l’Orchestra Sinfonica di Matanzas con il Maestro Jorge Félix Leyva in pedana.

Ampiamente considerato come uno dei più celebrati autori musicali della sua epoca, Caruso si è distinto per la sua voce eccezionale e potente, la tecnica impeccabile e il talento drammatico che ha deliziato le più prestigiose sale da concerto di tutto il mondo e ha ottenuto una visibilità ancora maggiore dopo lo sviluppo del fonografo .

