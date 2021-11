Casa a un euro in Italia: la donna che ha svelato i veri costi

Rubia Daniels, che ha acquistato tre case in Sicilia a un prezzo basso, ha descritto i dettagli dietro l’investimento che ha fatto molto tempo fa.

A maggio 2021, l’Europa e parti degli Stati Uniti rimasero scioccate nell’apprenderlo Una donna californiana ha comprato tre case per valore Un euro a persona .

Di Rubia Daniels, Una società di consulenza americana che ha visitato la Sicilia, in Italia per la prima volta nel 2019. Acquistato tre immobili a basso prezzo.

Uno era per lei e gli altri due erano per i suoi figli.

Secondo i media britannici Metro, ha rivelato Daniels I costi effettivi di ogni casa, Perché c’era una serie Condizioni vincolate Investimento molto basso.

Instagram Leggi di più> L’attrice di “Maria la del Bario” Carmen Salinas è in coma dopo aver subito un ictus.

La donna ha dovuto versare un acconto di 5.000 euro (Circa $ 4,5 milioni di pesos cileni) per famiglia Mizomeli; Voglio di più Investimenti di ristrutturazione Beni fissati per un periodo di tre anni.

Costi Gli aggiornamenti variano tra 100 e 700 ($ 90 mila e $ 636 mila pesos cileni) per metro quadrato. Appartamenti da 11 a 190 metri quadrati, Pertanto, come riconosce Daniels, aveva già trascorso entro il quinto mese del 2021 Circa 12mila euro (Circa $ 11 milioni di pesos) Prima casa Un obiettivo totale di ஆயிரம் 20.000 (oltre $ 18 milioni di pesos) per ogni proprietà.

“Se mi vendono una casa per un euro, so che devo aggiustarla”.Rubia Daniels, era felice del suo investimento, perché la gente “È conveniente”.

Fino ad allora, Rubia ha promesso di aiutare 20 persone già ad acquistare un immobile in Sicilia.