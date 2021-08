San Diego – Il prezzo di vendita medio per una casa unifamiliare esistente nella contea di San Diego è diminuito dello 0,6% da giugno a luglio, da $ 865.000 a $ 860.000, ma è aumentato del 19,6% da luglio 2020, quando era di $ 719.000. . Il gruppo ha riferito martedì.

Dopo aver toccato massimi record negli ultimi quattro mesi consecutivi, il prezzo medio delle case in California è sceso dell’1% mese su mese a $ 811.170 a luglio, in calo da $ 819.630 a giugno e del 21,7% rispetto ai $ 666.320 registrati lo scorso luglio. . Il prezzo medio in California è rimasto al di sopra del livello di riferimento di $ 800.000 per il quarto mese consecutivo.

“Nonostante un leggero calo rispetto al massimo di giugno, il prezzo medio in California rimane elevato poiché i vincoli di offerta continuano ad aumentare per sostenere i prezzi delle case”, ha affermato Jordan Levine, vicepresidente e capo economista della Repubblica Centrafricana. “Tuttavia, i prezzi delle case dovrebbero diminuire man mano che le scorte di case migliorano nel terzo trimestre e il mercato continua a tornare alla normalità durante una recessione tradizionale”.

I prezzi medi delle case si sono stabilizzati ad agosto, secondo una società immobiliare.

Secondo la California Association of Realtors, le vendite totali di case unifamiliari esistenti nella contea sono diminuite del 7,4% da giugno, ma sono aumentate dell’1,4% da luglio 2020.

Nonostante il calo, il livello delle vendite di luglio è stato il secondo più alto per luglio negli ultimi sei anni e le vendite di case nello stato hanno mantenuto un forte aumento da inizio anno del 27,3%, secondo CAR.

CAR ha riferito che a luglio sono state vendute 428.980 case, rispetto alle 436.020 case di giugno. Questi numeri rappresentano il tasso annuo destagionalizzato, o sarebbe il numero totale di case vendute durante il 2021 se le vendite fossero al passo con luglio durante tutto l’anno. È regolato per tenere conto dei fattori stagionali che spesso influenzano le vendite di case.

“Il mercato immobiliare della California continua a tornare alla normalità dalle condizioni calde che abbiamo visto al culmine della pandemia, e sia le vendite che i prezzi si moderano mentre passiamo lentamente dal picco della stagione degli acquisti di case al declino”, ha affermato Dave Walsh, presidente del Central Repubblica Africana.

“Tuttavia, il mercato rimane forte con le vendite che rimangono al secondo livello più alto di luglio negli ultimi sei anni e il prezzo medio statale continua a salire al di sopra del livello dell’anno scorso a due cifre”, ha affermato. “L’offerta di alloggi, pur migliorando, è ancora scarsa e la concorrenza sul mercato è ancora agguerrita e le case vengono ritirate dal mercato in tempi record”.