Caschi JBL con Alexa e grande autonomia oggi a metà prezzo

Questo è un tipo di auricolare ad archetto rilassante Quando si tratta di indossarlo per le lunghe sessioni in cui si desidera utilizzarlo, tra l’altro contiene schiuma di alta qualità ovunque venga a contatto con la testa dell’utente e il suo peso è molto basso. Rifinito in nero, una delle cose che cattura l’attenzione di questo accessorio è che include microfoni in modo da poter rispondere alle chiamate senza dover tirare fuori il telefono dalla tasca e persino avere accesso ai vari assistenti vocali oggi disponibili, ad esempio Alexa da amazon.

La sorgente sonora è collegata tramite tecnologia Bluetooth, che garantisce un’ottima compatibilità con le periferiche, sì o sì anche quelle che hanno utilizzato il sistema operativo Android, e assicura che non avvertirai alcun inconveniente o limitazione quando sei in movimento mentre indossi questo prodotto. Ma, in caso di necessità, è disponibile anche un helper mai finito in un file Jack da 3,5 mm Ti consente di collegare l’accessorio di cui stiamo parlando a un jack per cuffie che hai sul tuo laptop o su un telefono cellulare. Pertanto, puoi sempre utilizzare tali caschi nella pratica.

Dimostra che è davvero buono

Ora su eBay puoi ottenere questo modello alla metà del solito prezzo di mercato poiché dovrai solo farlo Paghi 69 euro, un numero davvero basso per un dispositivo completamente completato che consente, tra l’altro, di piegarlo in modo che il suo trasporto da un luogo all’altro sia il più comodo possibile quando non si utilizza il prodotto di cui stiamo parlando. Ti lasciamo il link che dovresti utilizzare per effettuare l’acquisto e dove, inoltre, Non devi aggiungere assolutamente nulla alle spese di spedizione. Grande opportunità!

Alcune altre cose su questi casi JBL

Prima di tutto, pensiamo che uno dei migliori dettagli che troverai in questo JBL LIVE 500B sia che offre un’autonomia che non ha altra scelta che valutarlo impressionante. Con la carica completa della batteria integrata, puoi utilizzare queste cuffie Fino a 30 ore Senza alcuna restrizione per quanto riguarda la connessione wireless e il volume che desideri utilizzare in qualsiasi momento. Inoltre, è importante ricordare che consegna rapida Quindi non ti dispererai quando dovrai usare il tuo cavo USB. La verità è che è il migliore sul mercato.

Per quanto riguarda il suono, va notato che questo è un modello con diaframmi da 40 mm, che garantisce un’ottima precisione. Inoltre, ha tecniche come AmbientAware e TalkThru, che consente al primo una migliore immersione durante l’ascolto della musica e al secondo, migliorando notevolmente l’amplificazione dei suoni, ideale durante la visione di film o serie.