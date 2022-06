Case Byron Castillo, in diretta oggi: Cile, Ecuador o Colombia ai Mondiali 2022 | La decisione della FIFA

Così è stato concepito il caso Byron Castillo: Riepilogo dati

Il 26 aprile un utente di Twitter (Sebastian Bejarano) ha denunciato di averne le prove “Byron Castillo, che ha preso parte a diverse qualificazioni per Gustavo Alfaro, colombiano”. La persona ha mostrato la testimonianza nel registro civile colombiano: “Nato a Tumaco”. La situazione è diventata presto virale e in Ecuador hanno confermato che non era altro che un nome di dominio.

– I primi calcoli, relativi al regolamento FIFA, hanno indicato che la presunta infrazione nella nazionalità di Byron Castillo potrebbe essere a favore del Cile: se la squadra avversaria vince 3-0 (in ogni partita giocata dal calciatore), allora il rosso sarà nella zona di classificazione diretta. In questo contesto, si sono resi conto nella Federcalcio cilena che stavano analizzando il panorama.

– Dopo voci e situazioni circolate in diversi paesi, il 5 maggio il Cile ha annunciato di aver denunciato l’Ecuador davanti alla FIFA: “I fatti sono molto gravi e devono essere indagati a fondo. (…) Il mondo del calcio non può chiudere gli occhi davanti a tante prove”.

– Lo stesso giorno, Byron Castillo ha reagito attraverso i social network. Il giocatore ha pubblicato una foto della maglia della nazionale ecuadoriana, accompagnata dal seguente messaggio: “Al Qatar.. Altri in TV”.. La Federcalcio ecuadoriana si è subito difesa: “La FIFA non è un’autorità che può determinare la nazionalità di un giocatore. L’autorità competente ha deciso che un giocatore dovrebbe essere registrato come giocatore ecuadoriano dopo aver esaurito l’intero processo di analisi”.

– Tra il 9 e il 10 maggio è apparso sulla scena Eduardo Carlizzo. L’avvocato si è precipitato a spiegare le informazioni ottenute dopo una rapida indagine: “Non ho dubbi che Byron Castillo sia colombiano”. Durante quelle ore, Parla con il professionista con AS. Lì ha chiarito la sua posizione e ha fatto riferimento alle dichiarazioni dell’habeas corpus che l’Ecuador usa come difesa“Sarebbe senza precedenti per una squadra classificata per la Coppa del Mondo”, ha detto.

Il giorno dopo, la FIFA ha pubblicato una dichiarazione. Ha confermato la ricezione della denuncia del Cile e ha deciso E’ aperta l’azione disciplinare in relazione alla possibile violazione di Byron David Castelo Segura criteri per la convocazione delle riunioni.

– Lo stesso giorno, Eduardo Carlizzo ha condotto una conferenza stampa. Ha apprezzato il primo passo compiuto in FIFA e ha attaccato di nuovo l’Ecuador: “Sapevano che aveva documenti falsi e hanno chiuso gli occhi. Non hanno mai fatto nulla. Lo sapevano da molti anni e ora devono sopportare le conseguenze di questa frode. . Chiediamo inoltre che l’Ecuador sia escluso dai prossimi Mondiali del 2026.

– Shelley ha riconosciuto che, secondo la giurisprudenza, Ho usato un caso della Guinea Equatoriale del 2019. In quell’occasione, la FIFA ha messo da parte la già citata selezione dei Mondiali femminili per l’utilizzo di calciatori con documenti falsi.

– Durante le settimane ci sono state più dichiarazioni: Martin Lasarte, Gustavo Alfaro, Eduardo Berizzo e Sebastian Palacios (ministro dello sport ecuadoriano), tra gli altri. Ma c’era anche un’anticipazione completa su Byron Castillo. Il giocatore ha ridotto il suo livello e il 23 maggio si è ritirato piangendo. Richiedi di rimuoverlo.

L’Ecuador ha chiesto una proroga e ha tempo fino al 6 giugno per consegnare i suoi record. Eduardo Carlizzo, mercoledì 8 giugno, a due giorni dalla sentenza, ha partecipato a una conferenza stampa durata 1 ora e 50 minuti, in cui Spiegare passo dopo passo le argomentazioni di Shelley: ha mostrato i documenti, utilizzato immagini e registrazioni audio e spiegato tutti i dettagli. Se l’Ecuador va in Qatar, la Coppa del Mondo 2022 sarà contaminata. Questa situazione ha avuto un impatto sui media internazionali. Ora si attende la decisione finale della FIFA.