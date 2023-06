Casemiro scatena la follia – AS.com

Casemiro è stato uno degli acquisti del ciclo in Premier League. Ciò è evidenziato da colleghi, rivali e commentatori regolari dell’Inghilterra. È arrivato con linee ed esperienza, e l’ha reso prezioso. Il brasiliano è arrivato all’Old Trafford all’inizio della stagione dopo un inizio dubbioso della campagna del Manchester United. Poi è diventato il pilastro su cui Erik ten Hag ha costruito la squadra che ha riportato il club mancuniano in Champions League, vincendo la Coppa di Lega.il primo indirizzo di diavoli Rossi in sei stagioni. Hanno ancora la possibilità di aggiungere un secondo titolo se riescono a eliminare il Manchester City nella finale di FA Cup sabato. Tutti gli occhi sono puntati su un calciatore che ha portato a termine il compito e chiIl Mail at Wembley avrà il compito di contenere l’attacco più accurato della Premier League.

Nessuno ha segnato più gol in Premier League degli Sky Blues, però Gli uomini di Pep Guardiola sono riusciti a battere David De Gea solo una volta quando le due squadre si sono incontrate per l’ultima volta. A quel punto, Casemiro era già pienamente inserito nello schema di Erik Ten Hag. L’allenatore olandese si è schierato per lui durante gli ultimi minuti delle prime quattro partite del brasiliano in Inghilterra, con l’obiettivo di aiutare la sua squadra a proteggere i propri interessi. Alla sua prima partenza, a ottobre in casa contro l’Everton, ha risposto con un assist. Ha realizzato altri sei assist durante il corso e ben sette gol. Gli ultimi due sconfiggono il Bournemouth e aprono gli spazi contro il Chelsea nel match in cui il Manchester United conferma la sua presenza alla prossima Champions League.

ancoraggio della linea mediana

Ma il suo contributo principale è stata la sua presenza a centrocampo. Casemiro ha dato libertà ai suoi compagni di squadra, dando fiducia e sicurezza A calciatori come Eriksen o Bruno Fernandes, che sono stati in grado di entrare più spesso nell’area avversaria e concentrarsi sui compiti offensivi sapendo che l’ex giocatore del Real Madrid aveva le spalle.

Quei tifosi dello United portano il suo nome. È una delle maglie vendute nell’ipermercato del club all’Old Trafford alla vigilia della finale di FA Cup. E la sua immagine brilla nelle promozioni precampionato del mancuniano, comprese quelle per la stagione successiva trapelate nei giorni scorsi. Casemiro fa il lavoro sporco, cosa che apprezzano e rispettano all’Old Trafford. Casemiro regna sovrano a Manchester.