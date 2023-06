Casey DeSantis, ex presentatore televisivo che cerca di diventare First Lady degli Stati Uniti

Laconia, New Hampshire. Quando era governatore della Florida, Ron De SantisQuesta settimana stava conducendo una campagna in Iowa e nel New Hampshire, ed è stata la presenza e il messaggio di sua moglie che alcuni elettori repubblicani hanno visto come un potenziale vantaggio per la sua campagna del 2024.

Casey De Santisun ex presentatore televisivo che il candidato e gli altri intorno a lui considerano il suo più stretto consigliere politico, li ha riuniti Una feroce difesa del record di suo marito come conservatore Con racconti sulle difficoltà di crescere i loro tre figli, di tre, cinque e sei anni.

Alcuni elettori repubblicani nei primi stati primari hanno affermato di vedere la sua storia personale di superamento del cancro al seno come incoraggiante, Credono che possa aiutare ad ammorbidire la percezione del marito, che è stato criticato come inflessibile e privo di carisma.

L’ex presentatrice televisiva Casey DeSantis brilla di luce propria e si è rivelata un supporto essenziale nella carriera di Ron. @twitta

“È una donna molto forte” ha detto Lisa Tiemann, una professionista di computer in pensione di 62 anni, che ha partecipato a un evento della campagna DeSantis a Laconia Township, nel New Hampshire, giovedì scorso. “Penso che possa vincere i suoi voti.”

Casey DeSantis sta emergendo come una figura chiave nella nascente campagna di suo marito, E il suo ruolo di leader durante la campagna elettorale potrebbe essere in netto contrasto con il leader repubblicano Donald Trump.

L’ex presidente tiene spesso comizi e altri eventi senza sua moglie, l’ex first lady. Melania TrumpE sua figlia, Ivanka, ha detto che non avrebbe partecipato alla sua offerta per tornare insieme al presidente democratico. Joe Biden Nell’anno 2024.

Il consigliere politico del GOP Janet Hoffman ha dichiarato Casey DeSantis, 42 anni, e suo marito Dà anche l’impressione di essere giovane ed energica Rispetto al vecchio Biden.

“È sicuramente una risorsa per la sua campagna”, ha detto Hoffman. “Non sono sicuro di quale differenza farà nelle primarie, ma la campagna è intelligente per usarlo come un’alternativa efficace”.

Ron e Casey DeSantis hanno tre figli, Madison, Mason e Mamie. @twitta

I sondaggi Reuters/Ipsos condotti tra il 9 e il 15 maggio lo dimostrano Trump ha il sostegno del 49% dei repubblicani, con Ron DeSantis un lontano secondo con il 19%.

Casey DeSantis ha effettivamente avuto un ruolo nelle scelte di suo marito in passato. Ha organizzato lo sforzo “Mamme per DeSantis” Durante la campagna per la rielezione del governatore dello scorso anno.

L’iniziativa si è concentrata sul sostegno ai diritti dei genitori e all’agenda educativa, che include il divieto di insegnare in classe sull’identità di genere e l’orientamento sessuale per la maggior parte dei bambini delle scuole pubbliche e il definanziamento dei programmi di diversità e inclusione nelle università pubbliche.

Al raduno inaugurale di DeSantis a Des Moines, Iowa, martedì scorso, Casey DeSantis ha detto alla folla che era lì per “combattere per conto delle mamme di tutto il paese”.

In Laconia, giovedì, ha difeso le azioni del marito della Florida, dicendo che aveva resistito alle pressioni per mantenere in atto le misure più restrittive per combattere la pandemia. Ha detto che i suoi sforzi erano necessari per “Proteggere e difendere l’idea degli Stati Uniti”, Non adotta una dura retorica anti-sinistra.

Casey DeSantis porta la necessaria dose di calore @twitta

“Niente pollo. Non ha mai preso la via della minor resistenza. Difendi sempre ciò che è giustoHa detto osservazioni che hanno suscitato un misto di risate e applausi.Dopo la manifestazione, si è trattenuta nella sala principale più a lungo di suo marito, salutando gli elettori e scattando foto.

Susan Nelson, presidente di una confraternita del New Hampshire che lavora per sostenere i candidati repubblicani, ha dichiarato: “Mi piace quello che ho sentito da lui, ma penso che lei possa fare la differenza.”

Doug Lambert, vicepresidente del Partito Repubblicano nella contea ultraconservatrice di Belknap, nel New Hampshire, Ha detto di essere rimasta colpita dalla sua attenzione ai problemi che devono affrontare i bambini e le famiglie. Ha detto che il suo discorso ha contribuito a consolidare il suo sostegno al governatore.

“Dimmi se questa non è la first lady pioniera materiale.” disse Lambert. “È molto buono.”

Nathan Lane

Reuters

Ulteriori informazioni su The Trust Project