Casio, che celebra i 50 anni di vita di Mugen

Se si pensa ad una famosa azienda di tuning è difficile non pensare al nome dei ragazzi di Mugen, che festeggiano i 50 anni della loro storia. Per celebrare questo anniversario, Casio ha ora presentato questo emozionante orologio per il tuo polsocaratterizzato dai colori chiari di questo allenatore giapponese nato grazie al figlio del fondatore della Honda.

Quindi, le storie Honda e Mugen sono andate di pari passo praticamente sin dal loro inizio, al punto che… Questo specialista ha creato tutti i tipi di miglioramenti per i modelli “H” più sportivi della storiaNonostante fossero anche gli ingegneri del nucleo V10 utilizzato in Formula 1 negli anni ’90.

Questo orologio è basato su Casio Edifice

Ma questa non è la prima volta che Casio e Honda collaborano per creare un esclusivo orologio commemorativo Se questa è la prima volta che firmi con Mugen. Per fare questo, hanno preso come punto di partenza il famoso Casio Edifice, un orologio con nome in codice ECB40MU-1A.

Questo orologio si distingue Cassa in resina rinforzata con fibra di carbonioSi tratta di un materiale simile a quello utilizzato anche nell’ultima generazione dei famosi G-Shock dell’azienda orologiera. Questo materiale, oltre a garantire un’elevata rigidità, garantisce anche una grande leggerezza, come dicono questa scatola Presenta un design ispirato al sistema di sospensioni utilizzato da una vettura di Formula 1..

Molti dettagli relativi a Mugen

Questo orologio ha anche un vetro zaffiro resistente ai graffi È circondato da un bordo inciso con lo stesso carattere che i ragazzi della Mugen usano sui numeri sui pomelli del cambio. Il tutto è collegato ad una cintura in Alcantara che funge da collegamento con il mondo delle corse. È inoltre decorato con il logo Mugen e I colori dell’azienda giapponese: bianco, rosso e oro.

L’ultima creazione di Casio stampa questi tre colori vivaci anche sul quadrante di questo orologio, le cui lancette sono dipinte di rosso, mentre il logo Mugen è raffigurato alle tre. Anche il retro di questo orologio molto speciale è stato personalizzato per l’occasione con diverse incisioni in arrivo.. Tutto questo senza dimenticare che questo orologio Casio Edifice è dotato di connettività Bluetooth e di alta tecnologia, perché è in grado di accoppiarsi con il tuo smartphone in modo che tu possa conoscere con precisione la tua posizione e impostare l’ora. Anche se questo può essere controllato anche tramite un’applicazione creata per questa occasione.

È in vendita sul sito Casio

Casio definisce questo orologio firmato Mugen un’edizione limitata, anche se è vero Non hanno commentato il numero di unità che saranno prodotte. Al momento è sul mercato negli Stati Uniti, tant’è che se entri il sito Da Casio vedrai che questo è Edifice Mugen Ce l’hai in vendita per $ 300Il che equivale a circa 278 euro al cambio attuale.