Caso Byron Castillo | La FIFA risponde all’Italia e gli dice che non ha alcuna possibilità di arrivare ai Mondiali del 2022 in Qatar invece che in Ecuador o Cile | RMMD DTBN | Nazionale dell’Ecuador | Cile squadra | EcCl | Totale del gioco

Qualche settimana fa sono uscite informazioni a riguardo Italia Guadagno attraverso il contenzioso Byron Castillo E così via Coppa del Mondo Qatar 2022 Sebbene non qualificato dai loro canali federativi. comunque, il FIFA Ha messo fine a queste speculazioni ed è entrato in contatto diretto con ‘Asura’.

Ricordiamo il presidente della Federazione Italiana Golf, Franco Cementi, che ha detto di poter andare ai Mondiali al posto di Ecuador e Cile. “L’Italia ha una possibilità di recuperare in Qatar per il Mondiale 2022. È una possibilità molto più convincente di quanto tutti pensino.Le parole che ha pronunciato in Parlamento sono state Roy Gira.

“Il regolamento FIFA parla di playoff e prima squadra: questa è sicuramente l’Italia (sesto in classifica FIFA)”Ha aggiunto.

Tuttavia, Gabriel GrovenIl presidente della Federcalcio italiana ha rivelato la sua conversazione con la FIFA. “Le possibilità di bocciatura sono zero. Ci sono 13 posti in Europa che sono stati tutti occupati. Se un posto è vacante, sarà occupato da un’altra squadra sudamericana. Abbiamo chiesto alla FIFA di darci un momento di fiducia, ma la risposta era completamente negativo.Secondo La Caseta dello Sport ha confermato la sua partenza dal Consiglio federale.

“Sarebbero contenti che fossimo in Qatar e lo siamo stati, ma sono le regole e ne siamo usciti con dei difetti”.Aggiunto il manager.

Caso del castello di Byron

Byron Castillo non è nato in Ecuador, l’ANFP si è lamentato con i desk FIFA di essere nato in Colombia. Di conseguenza, sottolineano che è stato registrato in modo errato e che dovrebbero ricevere punti dalle partite giocate dal difensore contro “La Rose”.

Diversi giorni fa la massima società calcistica ha annunciato di aver già aperto un procedimento istruttorio nei confronti del giocatore.