Castilzo ha una via di fuga per l’Italia

Samu Castilejo È uno dei giocatori AC Milan Vuole uscire sul mercato il prossimo gennaio e sembra che possa firmare Genova, Un gruppo che lo segue da mesi. L’uomo del Malacca ha perso molta della sua importanza per la rosa di Rosenoro nelle ultime stagioni, e sembra non possa più far fronte alla situazione e voglia partire per riattivare la carriera da giocatore.

Come se contasse ‘Gazzetta Dello Sport‘, Andriy Shevchenko crede che il 4-3-3 che sta attuando da quando è arrivato sulla panchina del Genoa sia perfetto, quindi sarà pronto a scommettere sull’arrivo degli spagnoli per la sua squadra. L’ucraino ha chiesto alcuni rinforzi al suo cda e Castilzo è stato uno di quelli che gli ha chiesto apertamente di venire all’apertura del mercato di gennaio. Il calciatore del Malacca ha avanzato molti progetti per il prossimo mercato, ma il Genoa sembra essere molto serio e vuole che Shevchenko sia una materia di base per la sua squadra.

–Il suo ritorno in Spagna potrebbe essere complicato

Molto è stato scritto negli ultimi mesi sui potenziali guadagni Samu Castilejo Al campionato spagnolo come molti club hanno sentito parlare di lui negli ultimi mercati. Sono stati coinvolti club come Siviglia, Betis, Valencia o Getafe AC Milan Interrogato sulla loro situazione, il Rosoneros ha chiarito che non sempre lo avrebbe lasciato libero, ma i 10 milioni di euro che chiedevano erano troppi per queste squadre. Adesso la situazione è cambiata, i Rosoneros chiedono meno soldi, ma ora sta prendendo l’iniziativa il Genoa.