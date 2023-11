CAT espande la sua presenza in Perù con spazi innovativi

In un passo entusiasmante verso l’espansione della propria presenza nel mercato peruviano, CAT è orgogliosa di annunciare l’apertura del suo nuovo negozio in the Shop (SIS) a Ripley del Mall Aventura SJL. Questa iniziativa rafforza la strategia globale del marchio e il suo impegno nel fornire un’esperienza di acquisto distinta e diretta al consumatore.

“L’apertura di questo nuovo spazio esclusivo riflette il continuo sviluppo e crescita di CAT in Perù”, afferma Miguel Castro, Brand Manager di CAT in Perù. Attraverso di esso, affermiamo il nostro impegno nel fornire prodotti che siano sinonimo di innovazione e durata e che siano coerenti con le aspettative dei nostri clienti. Con questa espansione, continuiamo a rafforzare la nostra presenza nel Paese e ad affermare la nostra visione di essere un marchio affiatato e facilmente accessibile ai nostri clienti”.

CAT cerca di connettersi con un vasto pubblico, con particolare attenzione all’aumento della partecipazione delle consumatrici nella sua base di clienti, e cerca di raggiungere un equilibrio tra i suoi clienti maschili e femminili.

Il nuovo spazio CAT, situato nella sezione Ripley Shoes del Mall Aventura SJL, promette di essere una destinazione privilegiata per gli appassionati di moda e funzionalità, offrendo una gamma diversificata di prodotti per uomo e donna nelle categorie urbane, classiche e casual.