CATA e IILA hanno firmato un protocollo d’intesa per promuovere il turismo tra il Centro America e l’Italia

L’Agenzia Centroamericana di Promozione Turistica (CATA) e l’Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana (IILA) hanno firmato un Memorandum d’Intesa per cercare di rafforzare il turismo nella regione.

L’Italia è uno dei sei mercati prioritari su cui CATA sta concentrando i propri sforzi pubblicitari e di marketing in Europa. Pertanto, con la creazione di questa nuova alleanza, l’America Centrale dovrebbe essere in grado di estendere la propria presenza nel settore dei viaggi dall’Italia.

L’accordo stabilisce un quadro di cooperazione per sviluppare progetti di promozione del turismo sostenibile in America Centrale, concentrandosi su settori chiave come il turismo naturalistico, l’agriturismo e la promozione della produzione mondiale Maya. Entrambe le società sono impegnate a lavorare su joint venture rivolte alle principali parti interessate nel settore del turismo.

“Siamo lieti di lavorare con l’IILA per rendere l’America Centrale una destinazione turistica competitiva sul mercato internazionale”, ha affermato Boris Iraheta. Antonella Cavallari, da parte sua, ha sottolineato l’importanza di questa alleanza: “Insieme possiamo promuovere lo sviluppo sostenibile del turismo e rafforzare la visione del territorio”.

L’accordo prevede incontri interistituzionali, studi, progetti di ricerca e cooperazione, facilitando così lo scambio di esperienze e buone pratiche tra i paesi membri delle due istituzioni.

CATA e IILA si impegnano a sfruttare le proprie competenze e le proprie reti di relazioni internazionali per garantire il successo di questa joint venture, riaffermando il proprio impegno per lo sviluppo del turismo sostenibile in America Centrale.

