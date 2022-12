Catch The Game Awards in spagnolo qui stasera alle 14:00 – Live

I premi del gioco 2022 Questa mattina si terrà da giovedì a venerdì e, ovviamente, alle vandalismo Ne parleremo in diretta: Carlos Leiva e Sal González saranno sul nostro canale YouTube commentando in spagnolo tutte le novità e i premi e, ovviamente, sul web pubblicheremo ogni nuova informazione aggiornata al minuto. Questo evento inizia ufficialmente 9 dicembre alle 2:00 (Spanish Peninsula Time), ma ci sarà un’anteprima all’1:30 con annunci minori, come il nuovi contenuti da Tra di noi. noi Inizieremo a trasmettere alle 1:15 Per scaldare i motori nel seguente video:

L’evento continuerà a Circa due ore e mezza (senza contare l’anteprima) Dove, ovviamente, verranno assegnati premi ai migliori giochi dell’anno in diverse categorie, ma ciò che fa sintonizzare decine di milioni di persone su The Game Awards è Annunci di nuovi giochi e trailer inediti già rivelato agli altri. E quest’anno ci saranno parecchi grandi nomi.

Sebbene non sia confermato al 100 percento, sembra che sarà ai The Game Awards 2022 dove vedremo Il prossimo gioco di Kojima Productions. Ce l’ha Hideo Kojima, che si trova a Los Angeles, dove si sta svolgendo l’evento Il tiro è fatto Teaser Nelle ultime settimane, che è stato pubblicato dal produttore e presentatore di social network The Game Awards Jeff Kelly. A causa dei loghi che appaiono su di esso Teasertutto indica essere complementare Da filo di morte.

Ora passiamo a ciò che è noto come cento per cento. Fantasia finale 16 esserciforse con data di rilascio. Lì vedremo un nuovo trailer (e possibilmente la data di uscita, che È già trapelato) Da Star Wars Jedi: Sopravvissuto. Lo sarà anche lui Nuovo gioco della serie Schianto del bandicootquale Che è probabile che sia multiplayer. ultimo di Grandi nomi della serata sta essendo Porta di Baldur 3. Alla Bandai Namco è stato confermato Cosa vedremo Tekk 8ma Capcom ha litigato Combattente di strada 6Beh, ha detto che l’avrebbe fatto “annunci incredibili” In concerto e perdite parlano di cosa Sapremo la data di uscita.

Un altro grande nome della serata sarebbe Satana 4pubblicato da Blizzard Entertainment Teaser Nelle scorse ore, a conferma delle indiscrezioni, vedremo la data di uscita (È già trapelato, infatti). Ci sono altri giochi confermati: Monster Hunting cuori selvaggiIl espansione Destino 2: Eclissie il Il nuovo progetto della Balloon Guild (Sono creatori Cacciatori di battaglie S Destroying King: la storia di League of Legends).

Hai incontrato Deathstalker. Ma il vento dice che presto arriverà un nuovo Kimono. 🍃 ascoltare #TheGameAwards L’8 dicembre alle 16:30 PT e incontra il tuo nuovo avversario! pic.twitter.com/8md1F7nAP1 Wild Hearts (playWildHearts) 7 dicembre 2022

KeeganMichael Kl’attore che ha doppiato Toad nel doppiaggio originale di Film di Super Mario Brosessendo presente ai The Game Awards, e lo stesso Keighley se ne andò Suggerimenti che vedremo qualcosa dalla produzione nell’eventualità. Ci sono altri due messaggi postati dalla conduttrice e dall’account ufficiale dei The Game Awards che hanno fatto crescere le aspettative, anche se non lo sono.

Da un lato, hanno Retwittato Un messaggio da Nintendo of America che afferma questo The Legend of Zelda: Kingdom’s Tears È uno dei candidati più attesi del gioco; Non si può escludere un trailer, ma anche questo è vero Ha anche pubblicato un messaggio simile con la nomina per Baionetta 3 Come uno dei migliori giochi d’azione di quest’anno.

Leggenda #ZeldaKingdom’s Tears è stato nominato per la partita più attesa dell’anno #TheGameAwards! Non vedi l’ora che i giochi vengano rilasciati il ​​5/12/23? pic.twitter.com/XjzpyVIKvg NintendoAmerica 7 dicembre 2022

D’altra parte, Keighley ha fatto eco all’annuncio Contenuti multiplayer gratuiti aggiuntivi per Anello Elden Due giorni fa. Potrebbe non avere nulla a che fare con l’evento, ma è anche vero che è stato al Summer Game Fest 2021, anch’esso prodotto dal team di Keighley, che abbiamo visto il primo grande trailer di Anello Eldenper questa ragione Forse è qui che è stata rivelata la presunta espansione.

Nei giorni scorsi è stato rivelato che alcuni dei personaggi che terranno il microfono si aggiungono a Geoff Keighley. L’ex presidente di Nintendo of America, Reggie Fils Im, sarà nuovamente presente per il nono anno consecutivo. Torneranno anche nomi noti nel settore dei videogiochi: Troy Baker, Ashley JohnsonE il Giuseppe Fare (forse mostrare alcuni dei suoi nuovi giochi?), Naoki Yoshida S Ken e Roberta Williams Sono tra i confermati.

È baaack! Entusiasti di confermare il vincitore del gioco dell’anno scorso, @dipendente tornerà a #TheGameAwards Il prossimo giovedì sera come presentatore! pic.twitter.com/4gyBjjZB01 Geoff Keighley (@geoffkeighley) 1 dicembre 2022

Ma ci saranno anche altri nomi, come Versare dal film Glass Onion: toglie il mistero dalle posate: Daniel Craig, Rian Johnson e Jessica Henwick. Ci saranno anche coloro che daranno vita a Joel ed Ellie nella serie L’ultimo di noi Da HBO: Pedro Pascal e Bella Ramsey. Infine, introdurrà anche Animal (sì, quello con Muppet).

Naturalmente, parte dell’appello del partito sta nell’individuare il gioco che è stato votato come tale dai giornalisti di centinaia di media in tutto il mondo gioco dell’anno. candidati (puoi Vedi altre categorie qui) per questo premio sono: