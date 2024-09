Cátedra Europa collegherà l’Italia ai Caraibi

Come la commemorazione di Immigrazione italiana Arrivò a Barranquilla alla fine del XIX secolo e questo lunedì inaugura la Cattedra Europa all’Università del Norte. Ospite specialeIn un luogo che riempie i Caraibi colombiani di riflessioni su temi diversi.

Per saperne di più: Questi sono i blackout previsti a Barranquilla questo lunedì

Con dialoghi fino a Cooperazione internazionaleSi terrà fino al 4 ottobre la 27esima edizione di Innovation in Architecture, Education and Arts to Science and Technology.

La lezione avrà inizio alle ore 11:00 Cerimonia di apertura Alla Marvel Moreno Arena, per ricordare i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Colombia. L’evento, alla presenza del Rettore Adolfo Meisel e dell’Ambasciatore d’Italia Giancarlo Maria Curcio, segnerà l’inizio di un dialogo importante. Cooperazione bilaterale.

Per saperne di più: Il declino del country club, rifugio della comunità araba in città

“Siamo molto felici di avere l’Italia come Paese ospite. Un paese Meraviglioso La sua storia, la sua arte, la sua letteratura, la sua industria, il suo design. Oltre 300 relatori e oltre 100 relatori questa settimana eventi. Vi invito a cogliere questa opportunità e a darvi il benvenuto a Capo d’Europa”, ha affermato il Rettore Adolfo Meisel.

Inoltre, in questi giorni, la presidenza avrà un’agenda fitta, come quella correlata Foto di Carnevale Carnevale di Venezia e Barranquilla, che si terrà il 2 ottobre presso l’Auditorium Marvel Moreno.

Inoltre ci sarà un ciclo dedicato Immigrazione italiana o ai grandi misteri dell’arte legati a quel Paese.

In questo evento tradizionalmente, il Concerto euro-caraibicoCerca sempre di costruire ponti tra il paese ospitante e i Caraibi colombiani attraverso la musica e di raggiungere un punto di unità.

Per saperne di più: La riscossione delle tasse non si è rialzata e gli economisti chiedono un ritiro della legge fiscale per correggere la spesa eccessiva

“In questa occasione speciale celebriamo il tredicesimo concerto realizzato La prima band giovanile dei Caraibi colombiani. “Il concerto, diretto dal professor Julián Gómez Giraldo, unirà la canzone e la cinematografia italiana con la musica tradizionale e popolare della regione caraibica della Colombia”, ha detto. Humberto RamirezDirettore del Dipartimento di Musica dell’Universidad del Norte.

E ne ha spiegato alcuni 120 musicisti Da varie organizzazioni come l’Orchestra Sinfonica di Cartagena e il suo direttore Antonio Misena, la Filarmonica Cesar, il Fondo di Compensazione Magdalena, ecc. Kajamak; Affascinato dalla Fondazione Cekic e Uniart.

Il direttore Arte e Cultura di Uninorte, Tony Celia, ha invece spiegato che questa Cattedra Europa ha uno spazio pensato per la riflessione artistica con grandi personaggi italiani. Settimana del cinema Italiano Alla Cinemateca dei Caraibi.

Per saperne di più: Istituzioni di sorveglianza: una facciata perfetta per nascondere il crimine?

“Abbiamo un progetto interessante, che copre l’intero spettro dello sviluppo e della produzione culturale e artistica. Ne parleremo con Giancarlo Masanti Nicola ParigiUno dei migliori artisti contemporanei sull’importanza di un saggio Molto specifico Si chiama uso dell’inutile. “Inoltre, avremo una mostra sulla commissione corografica di Augustin Kodazzi, che sarà in tutto il campus”, ha detto.

Allo stesso modo, in occasione della Settimana del Cinema Italiano, sono stati nominati all’Oscar i lavori di registi del calibro di Matteo Caron e il suo lavoro Io, Capitano. Miglior film internazionale. Lo stesso faranno Alice Rohrwacher e Nanni Moretti.

Per saperne di più: Un sicario uccide un uomo d’affari che era in missione per trovare una donna a Repolo